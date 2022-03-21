 

AGM H5 представлен как первый защищенный смартфон с Android 12 и динамиком 109 дБ

21.03.2022, 22:15, Разное
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Новый смартфон AGM Mobile H5 официально представят публике в апреле, но ряд характеристик уже доступны пользователям.

Известно, что новая модель является самым защищенным смартфоном, который функционирует на актуальной платформе Android 12. Пользователи уже могут оформить заказ на девайс с 15 марта, имея возможность первыми оценить преимущества смартфона. В продаже появятся версии с 4 и 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 и 128 гигабайтами встроенной памяти.

Уже в ближайшее время предполагается выход смартфона в свободную продажу. О производительности новинки свидетельствует современный чипсет MediaTek Helio G35. Пока более точные сведения о модели не раскрыты известным брендом.



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