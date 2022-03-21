Graffiti Battle

Региональные власти нанимают уличных художников для создания граффити в поддержку «спецоперации».

Во многих городах РФ появляются граффити в поддержку российских войск, осуществляющих «спецоперацию» в Украине. Некоторые уличные художники признаются, что о создании рисунка их попросили «люди, продвигающие хештег #Za Pobedu». На фоне этого силовики занимаются поисками тех, кто делает пацифистские граффити или арт-объекты. А в Екатеринбурге площадка на набережной возле «Ельцин Центра» и вовсе превратилась в место для граффити-батла между сторонниками и противниками «спецоперации».

Закрашенные граффити в Екатеринбурге. Фото из соцсетей

4 марта жители Екатеринбурга обнаружили, что неизвестные нарисовали на набережной Городского пруда возле «Ельцин Центра» граффити с портретом Владимира Путина и лозунгом: «Zа решительность, смелость, тебя». Изображение президента осталось нетронутым несколько часов: уже ночью к портрету неизвестные подрисовали рога и слово «Трибунал». Очевидно, такой исход событий не устроил сторонников «спецоперации» в Украине, потому что 7 марта художники обновили граффити, написав на фоне триколора «Za Россию, Za тебя» и «Если Запад ругает Россию, значит все правильно делаем». Это изображение снова испортили неизвестные. После этого там появилась надпись «Zа нами праvда» на фоне нескольких слоев черной краски. Очевидно, чтобы прекратить граффити-батл, у надписи какое-то время дежурили полицейские. Однако 13 марта неизвестные вновь убрали эту надпись, оставив цитату: «Чем ложь грубее, тем легче ей верят». Екатеринбургский телеграм-канал «Свет» сообщает, что эту надпись также закрасили черной краской, но ничего поверх пока не нанесено.

Екатеринбург пока единственный российский город, где разыгрался такой продолжительный батл между противниками и сторонниками «спецоперации».

Екатеринбург Фото из соцсетей

В остальных городах — в Курске, Кемерово, Туле, Орле и многих других — просто сделаны граффити Za Pobedu, новости о создании которых распространяются в городских пабликах во «ВКонтакте». В Омске уличный художник Андрей Северский сделал надписи «Своихнебросаем» и «Za Мир» на фоне георгиевской ленточки. В разговоре с «Новой газетой» Северский пояснил, что сделал граффити не по своей инициативе, а по просьбе «людей, которые продвигают хештег с буквой Z в соцсетях».

«Всем, кто занимается граффити, поступают предложения за определенную сумму сделать надпись. Райтеры же по большей части люди аполитичные. Если мою работу кто-то испортит — это побочный эффект, это то, с чем приходится мириться любому уличному художнику», — пояснил Северский, не раскрыв сумму, за которую он сделал надпись.

В Красноярске в арке под Коммунальным мостом также появилось большое изображение Путина с надписями «ZA решительность, смелость, тебя» и «КРАСНОЯРСК ZA». На момент публикации материала граффити были без изменений.

В Октябрьском районе Новосибирска неизвестные оставили на здании ультимативную надпись: «*** [Член] «спецоперации». Коммунальщики же закрасили только второе слово, оставив матерное на своем месте.

На фоне этого силовики пытаются вычислить граффитчиков и установщиков арт-объектов, создавших свои произведения против «спецоперации». В Феодосии полиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК) против 26-летнего местного жителя, также на молодого человека составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичная дискредитация Вооруженных сил РФ). Уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено и против жителя Новомосковска Тульской области после того, как он на стенах своего подъезда сделал надписи против «спецоперации» в Украине.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил 45 тысяч рублей штрафа местному жителю Павлу Митрофанову, которому также вменялась дискредитация Вооруженных сил РФ после установки 6 марта арт-объекта в виде пачки сигарет с надписью о «спецоперации» в Украине, аналогичной предупреждению Минздрава о вреде курения. Как сказал «Новой газете» адвокат Митрофанова Алексей Бушмаков, сторона защиты будет обжаловать решение суда. Сам Митрофанов не признал свою вину в административном правонарушении.

«Суд не смог доказать, в чем именно выразилась дискредитация, его даже не волновал этот вопрос.

Известно, что в день установки инсталляции в центре Екатеринбурга дежурили сотрудники Центра «Э». Когда же Митрофанов вынес конструкцию, полицейский заснял это все на сотовый телефон. Моего подзащитного нашли через пару дней, идентифицировав его при помощи камер видеонаблюдения возле Драмтеатра. Суд прошел быстро, никаких экспертиз не проводилось вообще», — пояснил адвокат.

Иван Руслянников

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