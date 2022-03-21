Как в 90-х: мода на тонкие брови возвращается, однако подойдут они не всем

В девяностые годы наблюдалась мода на тонкие брови. Подобную тенденцию демонстрировали такие знаменитости как Памела Андерсон, Гвен Стефани — и многие женщины во всем мире следовали их примеру.

В нулевых тонкие брови вышли из моды, однако недавнее появление на подиуме такой известной модели как Белла Хадид подтверждает, что актуальность данной тенденции возвращается.

Вот, что опытные эксперты думают по этому поводу.

Важное предупреждение

Генеральный директор Rubis tweezers Фидес Бальдесбергер отмечает то факт, что переход от густых бровей с тонким и обратно может быть весьма проблематичен. Все дело в росте бровей. Цикл роста бровей занимает 3-4 месяца. Это говорит о том, что брови растут гораздо медленнее, нежели волосы на голове.

Если систематически выщипывать брови с корнем, то получается большая нагрузка на фолликулы. В конечном счете фолликул может быть поврежден настолько, что волосок больше не вырастет на месте удаленного. Восстановить растительность не помогут даже специальные сыворотки и стимуляторы роста. Выход будет один: дорогостоящая и весьма болезненная процедура по пересадке бровей.

Безопасный метод: закрашивание

Фидес Бальдесбергер отмечает, что многие модницы девяностых столкнулись с такой проблемой. Когда в тренде стали густые брови, они не смогли отрастить брови естественным путем, поэтому вынуждены были прибегнуть к пересадке. Конечно, те, у кого была такая финансовая возможность. Остальные такие и остались с тонкими бровями-ниточками. Они визуально старались сделать их густыми с помощью татуажа и косметики.

В связи с этим эксперт не рекомендует торопиться удалять растительность. Выщипывайте по одной волосинке, старайтесь реже выдергивать волоски под бровями. Если хочется получить тонкие брови, но не навредить им, то лучше придать форму с помощью косметики, замаскировав лишние волоски пудрой, консилером и т. д.

Брови и индивидуальные особенности внешности

Основатель бренда Brows by Sarah Сара Фогг считает, что тонкие брови подходят далеко не всем. В случае с Беллой Хадид это выглядит неидеально, однако на других знаменитостях тот же тренд смотрится так себе.

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Эксперт настаивает на том, что не нужно следовать модной тенденции: нужно учитывать свои индивидуальные особенности. В частности, форму и черты лица. Если у вас крупный нос, массивный подбородок, большие, но широко посаженные глаза, то от тонких бровей рекомендуется отказаться.

Советы от эксперта

По мнению стилиста Сион Деллар, мода 2022 на тонкие брови недолговечна. Вскоре в тренде опять будут густые брови, поэтому нет смысла для глобальных трансформаций. Нужно помнить о том, что мода меняется, а внешность нужно беречь и пытаться сохранить естественную красоту. Если сейчас погнаться за трендом, то впоследствии можно сильно пожалеть об этом, оставшись практически без бровей после их выщипывания.

Деллар предупреждает: если надумали выщипывать брови, делайте это без фанатизма. Оставляйте достаточное количество волосков, чтобы потом можно было вернуться к густым бровям.

Еще одно предупреждение: не рисовать начало брови слишком близко к переносице. Это одна из самых распространенных ошибок. При таком макияже у вас получается весьма свирепый, тяжелый взгляд.

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Деллар также рекомендует растушевывать карандаш после прокрашивания бровей, чтобы линии не были четко очерченными. Делать это нужно с помощью скошенной кисточки. Чтобы брови выглядели аккуратными и ухоженными, используйте прозрачный гель.

Рисуйте мягкую дугу с легким подъемом в середине. Помните, что небрежность недопустима. Не должно быть видно случайных волосков, выходящих за рамки контура.

Как «примерить брови»

В “ТикТоке” набирает обороты тренд «как я буду выглядеть с тонкими бровями?» Применяется специальный фильтр, с помощью которого вы сможете себя увидеть после трансформации. Этим инструментом уже воспользовались миллиарды людей со всего мира. Вы также можете последовать их примеру.

С помощью специального фильтра оцените, насколько вам подходят или не подходят тонкие брови. Только после этого решайте, стоит ли следовать данному тренду или нет. Но не забывайте предупреждения экспертов о том, что брови отрастают очень долго, а иногда, при сильном повреждении фолликула, не восстанавливаются и вовсе. Поэтому не переусердствуйте с выдергиванием, а отдайте предпочтение более щадящим методам.