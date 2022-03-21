Насыщающий белок и полезные жиры: 6 ингредиентов для смузи, который ускорит сжигание брюшного жира

Одним из пунктов избавления от лишнего веса является сжигание брюшного жира – висцерального. Это самый сложный тип жира, который располагается вокруг органов и лишает их достаточного питания и кислорода. Избавиться от него путем употребления просто здоровой пищи почти невозможно, важно включать в рацион ингредиенты, которые оказывают на разрушение жира прямое воздействие. Вот те самые 6 ингредиентов, которые лучше всего смешивать в смузи.

Кефир

Среди всех молочных продуктов именно кефир причислен к диетическим благодаря высокому содержанию микроорганизмов, которые работают во благо ЖКТ, а входящие в состав кислоты помогают растворять жир. Кефир богат легко усваиваемым белком, который подпитает ткани организма и не даст потерять мышечную массу.

Арахисовое масло и порошок

Арахис относится к продуктам с высоким содержанием белка. В нем большое количество ненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов, которые помогают в борьбе с лишним жиром. Для приготовления коктейля рекомендуется использовать два ингредиента на основе арахиса, арахисовое масло и порошок, который добавит текстуру.

Какао

Многие из нас ассоциируют какао со сливочным шоколадом и десертами, но это в корне ошибочное мнение. Какао-порошок сам по себе не содержит сахаров и является основным источником аминокислот и антиоксидантов. Именно поэтому его так часто можно встретить в диетических блюдах.

Трувия

Трувия – это смесь стевии и обычного сахара. Стевия используется в кондитерском деле для усиления сладости, потому что она в несколько раз слаще сахара и во столько же раз дешевле. Правда, имеет отличительный от сахара вкус, именно поэтому немного сахара в коктейль все же добавляют, ведь глюкоза необходима для корректной работы мозга.

Лед

Последний ингредиент в нашем диетическом смузи. Лед помогает придать объем продукту, тем самым обманывая организм. Только добавлять его нужно без фанатизма.

Как приготовить коктейль

Итак, для приготовления понадобится: стакан льда, по одной столовой ложке темного какао, трувии и арахисового масла, 2 столовые ложки арахисового порошка и стакан кефира обычной жирности.

Закладываем все в блендер, добавляем кефир и лед и взбиваем несколько минут, чтобы лед полностью измельчился. Дальше по желанию выливайте в высокий стакан, добавляйте пару ягод черники. Употребляйте сразу же. В холодильнике хранить, конечно, можно, но всегда лучше приготовить свежую порцию. При необходимости уменьшите количество льда.