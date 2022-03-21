 

Мнение: Немцы будут меньше есть, замедление Германии и признание дискриминации русских

21.03.2022, 21:29, Разное
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1. — Герр Министр! Россия использует еду в качестве оружия! Теперь мы будем выращивать больше еды?
— Нет, герр корреспондент. Теперь немцы будут меньше есть.

Это не фейк. Цитирую:

https://t.me/vmarahovsky/2205

Министр Оздемир: Это очевидно… я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против г-на Путина… И принципиально неустойчива система, при которой 60 процентов зерна идёт на корма, как в Германии. 

…Что и требовалось доказать, ув. друзья. “Зелёное лобби” вообще не собирается сдавать своих позиций – оно ответит на Русскую Угрозу героическим лишением своих граждан мяса, персональных авто (про это в интервью министра тоже есть) и, вероятно, даже слишком больших, требующих отопления частных домов – ведь триада “коливинг, соево-сверчковый бургер и самокат” куда передовитей.

2. Меньше есть, прикрутить вентили отопления и немного помёрзнуть… но на этом страдания немцев не закончатся:

https://lenta.ru/news/2022/03/20/oilec/

Германия могла бы ввести временное ограничение скорости на дорогах ради экономии бензина на фоне растущих цен на энергоносители. Такое предложение в интервью газете Hamburger Abendblatt выдвинул глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.

«Экономить каждую каплю бензина — верный путь. Но это не решает наши глубокие структурные проблемы. Мы должны обеспечить стабильность энергетического рынка, и этого можно достигнуть прежде всего развитием использования возобновляемых источников энергии», — объяснил Хоффман. Он добавил, что в рамках теоретического ограничения можно было бы снизить скорость передвижения на скоростных магистралях до 100 километров в час, в городах — до 30 километров в час.

3. Проблема дискриминации русских и русскоязычных признана в Германии на самом высоком уровне:

https://lenta.ru/news/2022/03/17/discrmination/

Дискриминация русскоязычных граждан Германии из-за военной операции России на Украине неприемлема. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит ТАСС.

«Абсолютно неприемлемо, когда граждане, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам», — осудил глава немецкого правительства случаи дискриминации, участившиеся с 24 февраля.

Источник: Место для дискуссий



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