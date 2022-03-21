 

Мнение: Почему запретили Facebоok и Instagram?

21.03.2022, 21:25, Разное
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Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю, почему запретили Facebоok и Instagram? Если быть совсем точным, Тверской суд Москвы запретил не социальные сети, а работу в России американской компании Meta Platforms Inc. Из-за экстремистской деятельности.


Генпрокуратура настаивала, что в соцсетях компании Meta – в Facebоok и Instagram – размещались экстремистские материалы. К примеру, публикация в Instagram еще в 2016 году фотографий Адольфа Гитлера. Кроме того, представители Генпрокуратуры настаивали, что в соцсетях компании Meta выкладывали призывы к участию в массовых несогласованных акциях, призывы к насилию против российских граждан…

В общем, Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. И признал экстремисткой организацией Meta Platforms Inc. Де-факто, 7 млн россиян, пользовавшихся Facebоok и 38 млн. россиян, пользовавшихся Instagram – отныне тоже латентные экстремисты. А это, между прочим и многие министры, губернаторы, мэры городов…

В общем, мне совершенно непонятна логика Генпрокуратуры и Тверского райсуда. Если в – в Facebоok и Instagram появлялись экстремисткие материалы, так и боролись бы с конкретными авторами этих самых материалов. Это что за средневековое коллективное наказание всех и каждого?

Если руководствоваться этой логикой, но надо закрыть в России все заводы, производящие ножи. Потому что в ходе бытовых преступлений, очень много ножевых ранений, а то и убийств и именно кухонными ножами.

Автозаводы тоже можно закрыть. Потому как люди погибают из-за того, что некоторые негодяи набухаются и садятся за руль…

А сколько народу травится боярышником! Почему бы не запретить производителей боярышника?

Что еще можно закрыть, если руководствоваться той же логикой, по которой запретили Facebоok и Instagram?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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