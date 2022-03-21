15 весенних меню, которые доказывают, что постная пища может быть очень вкусной

Рестораны “Магадан”

Когда мы говорим о постном меню, на ум прежде всего приходят салаты. Бренд-шеф Сергей Векшин предлагает попробовать две новинки. Представленная на главном фото к статье – первая из них: суперполезный салат со шпинатом, авокадо и шампиньонами (550 руб.). Вторая – салат из моркови, сельдерея, кабачка, огурцов, редиса, цветной капусты и брокколи под имбирной заправкой (450 руб.).

Овощной салат с имбирной заправкой

Традиционные для русской кухни молодой картофель с белыми грибами (650 руб.) и винегрет с хрустящей квашеной капустой (350 руб.) сдобрены ароматным нерафинированным подсолнечным маслом. Постный борщ (400 руб.) и суп с белыми грибами (500 руб.) – тоже наша классика. Зато вторые блюда значительно расширят гастрономическую географию: спагетти интеграле с белыми грибами (700 руб.) и пенне с брокколи (550 руб.) напомнят об Италии, шукрут с белыми грибами (700 руб.) представит эльзасскую кухню, а кускус с фенхелем и овощами (600 руб.) – ближневосточную.

Шукрут с белыми грибами Кускус с фенхелем и овощами

Десерты – грушевый (500 руб.) или яблочный штрудель с сорбетом (600 руб.), ореховый торт (600 руб.) и миндальная панакота с клубникой (350 руб.) – тоже приготовлены с соблюдением всех канонов поста.

Ресторан Rossini

Здесь постящихся гостей будут встречать по-итальянски, сдабривая всевозможные овощи и грибы ароматными приправами. Кроме кабачковой лапши, севиче из разных сортов томатов (450 руб.), крема-капучино из лесных грибов со сморчками (850 руб.), печеного сельдерея в томатно-имбирном биске (550 руб.) и томленой груши в шафрановом сиропе с ягодным сорбетом (550 руб.) можно попробовать постную пиццу. Ее готовят с тыквенным кремом и печеной свеклой (590 руб.) или с разными видами грибов (750 руб.).

Лапша из кабачка с кремом из авокадоФранцузское необистро “Жеральдин”

Эстетство тут присутствует в каждой детали, включая постные блюда, так что гостям, регулярно захаживающим в это совершенно французское брассери, веганские экзерсисы Мишеля Эвана придутся по вкусу. Он ловко пропускает гастрономию Италии, Испании, Китая и Таиланда через призму французской кухни, получая в результате яркие авторские решения. Табуле с печеной свеклой и соусом цитронет (450 руб.), салат с цветной капустой, кейлом и трюфельным соусом (580 руб.), зеленый поке (880 руб.) и чиа с клубничным соусом (450 руб.) не выделены в специальное меню, но официант вам их с готовностью порекомендует.

Неаполитанская паста каламарата с печеным баклажаном и узбекскими помидорамиРесторан “Пифагор”

В Греции все есть, а особенно овощи, зелень и отменное оливковое масло! Попробуйте микс-салат с зеленой редькой, молодым горошком и имбирным дрессингом (750 руб.), бульон из белых грибов с постной сметаной (550 руб.), овощной суп с немясными фрикадельками (550 руб.), постный шоколадный брауни с сорбетом из черной смородины (400 руб.) и безусловный хит — мусаку с растительным фаршем и постной сметаной (700 руб.). Все блюда выглядят по-гречески ярко, манят ароматами средиземноморских приправ и вызывают желание поститься круглый год.

Карпаччо из цуккини с кедровыми орехами Веганская лазаньяРесторан “Волна”

Шеф-повар Павел Кириллов предлагает гостям карпаччо из белых грибов с ароматным маслом, зеленый салат с артишоками и трюфелем, бифштекс из растительного мяса с брюссельской капустой и киноа под соусом из зеленого горошка. Это хиты, и ими постное меню не ограничивается.

Зеленый салат с артишоками и трюфелемРесторан “Матрешка”

Около 30 блюд представлено в постном меню от бренд-шефа Влада Пискунова, и начинается оно с завтраков. Разваристая пшенная каша с тыквой на миндальном молоке (420 руб.), вареники с вишней или с картошкой и грибами (590 руб.) – хорошее начало весеннего дня. Если вы зашли попозже — рекомендуем постный оливье (580 руб.), винегрет с солеными уральскими грибами (620 руб.) или зеленый салат с хурмой и маринованной морковью, клюквой и фундуком (720 руб.). Бесспорно, можно сытно поесть даже без мяса. На ужин шеф рекомендует морковные котлеты с соусом из запеченных овощей (690 руб.), селянку из брюквы и капусты (570 руб.) или голубцы с начинкой из полбы, сморчков, топинамбура и кейла (750 руб.). Если мучное вас не смущает, а пост – это все же не диета, попробуйте разномастные пирожки: с квашеной капустой, картофелем (140 руб.), грибами (220 руб.), а на десерт – пирог из сухофруктов (550 руб.).

Голубцы с начинкой из полбы, сморчков, топинамбура и кейлаРесторан “Турандот”

Дмитрий Еремеев сосредоточился на полезности и питательности ингредиентов, из которых собраны блюда постного меню. Используя проверенные неординарные решения, шеф включил в него некоторые хиты прошлых лет. Овощная закуска с пюре из авокадо, свежий салат из пяти видов помидор, хрустящий баклажан с тайским соусом, печеная капуста с монгольским соусом из кокосового молока со специями… Наш фаворит – салат с томатами, авокадо, брокколи, черным и красным киноа, чипсами из пастернака и апельсиновым соусом в восточном стиле.

Салат с томатами, авокадо, брокколи и двумя видами киноаРесторан Butler

Итальянский шеф-повар Джузеппе Дави представляет свой вариант постного меню, которое он в любое иное время готов рекомендовать веганам и худеющим. Нам понравились карпаччо из артишоков с оливковым маслом, лимоном и зеленым луком (1900 руб.), хумус из батата с авокадо и микс-салатом из корнеплодов (900 руб.), рикотта из миндаля с овощами на гриле и горчично-апельсиновым дрессингом (1300 руб.), копченый тофу на гриле с соусом из печеных баклажанов и маслом из тимьяна (1300 руб.) и неподражаемый мильфей с лесными ягодами под апельсиновым соусом (1340 руб.).

Копченый тофу, обжаренный на гриле, с соусом из печеных баклажановРесторан Jamie’s Italian

Здесь тоже постятся по-итальянски, предложив новое меню с обилием овощных блюд. Попробуйте овощную пиццу (580 руб.), салат из запеченных овощей (480 руб.), суп-пюре из шпината и спаржи (440 руб.), суп из цветной капусты и кокоса (420 руб.) или обжаренный картофель с грибами (420 руб.).

Салат из запеченных овощей Суп-пюре из шпината и спаржиРесторан “Сыроварня” на Красном Октябре

Постное меню – это практически всегда ПП, а если овощи, грибы, бобовые и злаки сдобрены пикантными соусами и заправками, то оно становится по-настоящему гурманским. Разогнавшись на закуску большим зеленым салатом с лимонно-медовой заправкой (550 руб.) и брускеттой с гуакамоле и хрустящим баклажаном на фирменном хлебе (650 руб.), переходите к супам: нежному крем-супу из батата с сыром тофу и карри (500 руб.) или наваристой грибной похлебке на бульоне из белых грибов с лапшой “соба” (500 руб.). На горячее предлагаются фузилли с обжаренными артишоками в томатном соусе (700 руб.) или гречка, сваренная на миндальном молоке, с добавлением белых грибов, вяленых томатов и лукового пая (600 руб.).

Грибная похлебка на бульоне из белых грибов с лапшой “соба” Гречневая каша на миндальном молоке,с белыми грибами, вялеными томатами и луковым паемРесторан M2 OrganicClub

Доказано бренд-шефом Антоном Магдюком: круассаны, паста и пончики могут быть абсолютно веганскими. Все блюда готовятся из органических фермерских продуктов, а бережные технологии приготовления позволяют подчеркнуть натуральный вкус каждого ингредиента. На хрустящей брускетте (650 руб.) из ремесленного хлеба выложены семь видов томатов, приправленных постным томатным майонезом собственного приготовления и украшенных пищевым золотом. Круассан (680 руб.), не содержащий теста и глютена, готовится из молодого картофеля и начиняется картофельным пюре с тремя видами грибов. Стейк из цветной капусты (750 руб.) здесь готовят су-вид, запекая в маринаде из свежего лаймового и яблочного сока. Паста в постном меню – тоже своя: для ригатони с ароматными грибами (650 руб.) шеф обжаривает шиитаки, шампиньоны и белые грибы с добавлением умами-соуса на основе водорослей, а при подаче посыпает пылью из сушеных грибов.

Картофельный круассанРестораны Coffemania

Нынешней весной в постное меню перебрались блюда-фавориты прошлого года: вареники с картофелем (650 руб.), гречка с белыми грибами (850 руб.), спагетти с артишоками и баклажанами (830 руб.) и, конечно, утренняя рисовая каша на кокосовом молоке и подают с вареньем из лесных ягод (590 руб.). В период самого долгого в году поста салат со шпинатом и редисом (790 руб.) тут заправляют трюфельным соусом, суп варят из архангельских белых грибов (650 руб.), а свекольный хумус (690 руб.) сопровождают миксом зелёных салатов и тофу.

Спагетти с артишоками и баклажанамиРесторан Wine&Crab

По правилам Великого поста, в этом году 7 и 17 апреля допускается есть рыбу, а 16 апреля можно добавить икру, так что в основном меню ресторана тоже найдутся блюда для постящихся. В специальном предложении есть четыре сугубо веганских варианта: чечевичный хумус, подающийся в тарталетках из водорослей, с овощными слайсами и зеленью (450 руб.); изящный винегрет с карпаччо из отварной свеклы, артишоков и цветами нигеллы (450 руб.); мусс из авокадо с рублеными узбекскими томатами и чипсами из сельдерея (650 руб.); а на десерт – невесомый кокосовый мусс с кокосовым же сорбетом (450 руб.).

Мусс из авокадо с рублеными бакинскими томатами и чипсами из сельдереяРыбный ресторан Peshi

Три десятка позиций в меню позволят превратиться из вегана, уныло жующего капустный лист и гречку, в истинного гурмана. Обратите особое внимание на легкие овощные роллы с вялеными томатами, болгарским перцем и соусом юдзу (950 руб), тартар из томатов со свежим черным трюфелем (1200 руб.) и баклажан, запеченный в азиатском соусе с хлопьями перца чили и кинзой (650 руб). Настоящий шедевр от шефа Михаила Кирсанова – корень сельдерея с грибным соусом “демиглас”, приготовленный по традиционному британскому рецепту (650 руб.). Сельдерей Веллингтон вместо говядины запекается с ароматными травами, а после вновь выпекается в нежном слоеном тесте.

Корень сельдерея Веллингтон с грибным соусом “демиглас”Кафе здорового питания Carrots & Beans

В меню появились три веганские новинки: стейк из капусты с соусом из тофу и артишоками, батат со шпинатом и морковь с бобами лима. Из уже знакомого на завтрак можно заказать авокадо тост, овсяную кашу на кокосовом молоке или драники из репы и картофеля с соусом из тофу. Для легкого перекуса подойдут морковный хумус, зеленый салат с маринованным виноградом или свекла с зеленым салатом и муссом из тофу и артишока. Для сытного обеда или ужина постящиеся могут выбрать салат с киноа, сендвич с баклажанами, грибами и тофу-соусом, пасту с томатами и баклажаном, нежное ризотто из цветной капусты с трюфелем либо один из супов — тыквенный или из цветной капусты.

Драники из репыРесторан Balance by GudKate

Пост – это время, когда открываются новые истины и пути развития, происходит очищение тела и души, появляется возможность заново расставить акценты в жизни, больше прислушаться к себе. Легкая еда – вам в помощь. В ресторане Екатерины Заречной до 23 апреля также представлено постное меню: оладьи из тыквы с ореховым соусом (550 руб.), хрустящий баклажан с томатами (530 руб.), зеленая гречка с вешенками и трюфельным кремом (580 руб.), ризотто с белыми грибами (630 руб.) и тушеные овощи с ростками сои, грибами и кунжутом (690 руб.).