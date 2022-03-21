Мнение: Главная тайна Фейсбука – алгоритм 21 века

Основное конкурентное преимущество Цукерберга – то, за что его больше всего ненавидят; “Мета” торгует не информацией и не картинками: ее товар – персональные информационные пузыри, которые она делает лучше всех

Сегодня уже суд в Москве рассматривает иск государства против компании «Мета», то есть против Фейсбука – по итогам которого (что очевидно) «Мету» признают «экстремистской организацией», а Фейсбук и Инстаграм уже типа «окончательно» заблокируют на территории России. Вся эта дурацкая игра в «иски» создает, конечно, малость гадливое впечатление, поскольку суд в РФ не является ни «третьей властью», ни вообще сколь-нибудь самостоятельной структурой – он просто не может принять неугодное настоящей власти решение; власти, которая в России традиционно расположена в Кремле и на Старой Площади и не имеет отношения ни к какой официальной – ни к правительству, ни к парламенту, ни к суду.

Тут интересно другое: популярные мировые соцсети (которые многих, в том числе и меня, за 10 лет основательно выбесили своей политикой забанивания юзеров) – сейчас пытаются самих забанить на территории целой страны. Соответственно, миллионы или даже десятки миллионов юзверей окажутся «бесхозными»; куда они пойдут? Кто подхватит этот «человеческий капитал»?

Мы ведь уже усвоили, что юзверьский капитал – это тоже капитал, и его можно, с каким-то коэффициентом, пересчитать в капитал «вообще» – просто в денежные единицы. Стало быть, на кону – огромный куш! Кто поимеет это «наследие Цукерберга» – Телеграм Дурова? ЖЖ непонятно кого? ВКонтакте, руководимое сынишкой всенародно нелюбимого «киндер-сюрприза» Кириенко? Или какая-то новая, пока никому не известная соцсеть?

Пока, судя по сообщениям в СМИ, наибольшую выгоду получает Телеграм – вроде как большинство ломанулось туда: люди спешно переводят туда свои аккаунты и пытаются переманить «френдов» и «фолловеров»: задачка весьма нетривиальная. Правда, миграция пока не настолько мощная, как ожидалось; похоже, у публики своя инерция, многие остаются на старых местах. Сужу по себе – на мой взгляд, в Фейсбуке сейчас почти так же многолюдно, как и «до войны». То ли люди очень верят в VPN, то ли просто «замерли» (кстати, довольно распространенная в животном мире реакция на опасность).

А вот, к примеру, в родном для меня ЖЖ (я веду там свой блог с 2003 года) пока особого оживления не наблюдается. Да, мелькают сообщения в соцсетях, что то один, то другой «решил реанимировать свой старый аккаунт в Живом Журнале» – но никакого ажиотажа (пока?) не наблюдается. Похоже, что ЖЖ проигрывает не только Телеграму, но даже и ВКонтакте, несмотря на прочную репутацию последнего как «гебешного ресурса».

А у меня в связи с этим снова актуализировался давний вопрос: и все-таки – ПОЧЕМУ Живой Журнал проиграл Фейсбуку – и проигрывает даже сейчас, когда, казалось бы, у него вообще все шансы, поскольку «товарищи майоры» топчут ФБ уже совершенно «нерыночными» методами, а попросту говоря – сапогами? И даже в этих условиях публика не возвращается с песнями в такой удобный, оснащенный всяческими примочками и «фишечками» ЖЖ, оснащенный, с точки зрения автора-блогера, на порядок лучше простого, как грабли, Фейсбука?

Причем – я не уверен, что Телеграмом и ВКонтакте у публики «сердце успокоится». Можно даже сказать с определенностью – нет! Телеграм НЕ СМОЖЕТ заменить ФБ и тем более – Инстаграм. Публика так и будет воспринимать свое ВЫНУЖДЕННОЕ вытеснение во все эти соцсети… как семья, которую рейдеры или экономический кризис вынудили переехать из комфортабельной и заботливо отремонтированной своими руками квартиры в каком-нибудь ЖК– с огромными окнами, большой кухней и т.п. – в дедову хрущевку возле МКАДа, тесную, неудобную и захламленную.

Я 10 лет бился над вопросом, чем ФБ «взял» публику, почему он для нее лучше. Писал все это время именно в ЖЖ, считая именно ЖЖ-блог своим базовым… но читал все эти годы Фейсбук! Ловил себя на этом, пытался заставить себя читать «ленту друзей» в ЖЖ – но потом все равно возвращался к ленте в Фейсбуке. И все гадал – в чем дело? В чем основа привлекательности именно ФБ для граждан? (согласно статистике, в ФБ «сидело» 9% пользователей соцсетей в России, в Инстаграме – и вовсе 20%, а в ЖЖ – всего 1%).

Я придумал несколько версий. Одна из них – отсутствие анонимности. Мол, Фейсбук – более «авторский», в нем люди выступают под своими собственными ФИО и со своими фотографиями – и это, мол, невероятно привлекает. А в ЖЖ – все какие-то детские дурацкие клички, или «ники» (собственно, «ник» в переводе и есть «кличка») – вот он и воспринимается несерьезно. Фактор весомый, безусловно действующий – но явно недостаточный.

Вторая была версия, что ФБ, а особенно Инстаграм – попросту гораздо лучше приспособлены к чтению с телефона. И это тоже была правда; когда я в июне этого года я впервые в жизни завел себе смартфон – я первым делом поразился, насколько же это громоздкая, нелепая и неудобная штука, а потом убедился, что мобильная версия ЖЖ действительно оставляет желать лучшего, а ФБ, наоборот, идет на телефоне прекрасно (насколько вообще что-то может быть прекрасно на таком устройстве). То есть этот фактор тоже действовал – но тоже не производил впечатления решающего.

Было что-то еще, что я упускал из виду…

И только недавно я понял, в чем дело. «Догадался Штирлиц!» Ответ – проще некуда, но поймать его мешает предубеждение. Дело в том, что главное конкурентное преимущество Фейсбука, благодаря которому он бил и бьет до сих пор все прочие соцсети – это как раз то, за что его все больше всего ругают! Более того: главное премущество ФБ – как раз то, что большинство пользователей ФБ считают, наоборот, его главным недостатком и не устают на это жаловаться – как в Службу поддержки ФБ, так и друг другу. Грешен – и я тоже не раз жаловался!

Что же это? У этого изобретения ФБ довольно громоздкое название – «принцип формирования френд-ленты в соответствии с предпочтениями пользователя». Да-да – именно то, за что Цукерберга многие искренне ненавидят! Это когда у вас 4 или 5 тысяч «френдов», а ФБ вам упорно изо дня в день в ленте показывает посты в лучшем случае ста из них, и то и вообще десятка, и при этом творчество иных из тысячи своих «френдов» вы вообще можете не видеть годами и даже забываете об их существовании! Потом такой «френд» где-то неожиданно «всплывает» – и у вас дикая обида на Цукерберга: как же так, ведь мы во френдах, почему я его не видел, то есть – почему мне его никогда не показывали?? По какому праву?!

У ФБ-формирования френдленты «по предпочтениям» совершенно непрозрачная политика, неясно, как он работает, почему посты одних тебе показывают изо дня в день, даже если ты их уже прочитал, а других не показывают НИКОГДА, в нем явно присутствует определенная тенденциозность, порой кажется, что им управляют вручную (то есть посты «диссидентов», например, в области ковида, просто не ставят в ленты), им все недовольны…

И ведь есть вполне понятная и естественная альтернатива – «исторический» принцип, когда во френд-ленте тебе показывают посты «френдов» просто по мере того, как они их выкладывают в паблик. Так ты никого гарантированно не пропустишь; просто крути ленту – прочитаешь всех. Это ж твои «френды», ты их сам выбирал, значит, ты хочешь прочитать каждого, не так ли? Именно по такому «историческому» принципу формируются ленты и в ЖЖ, и в Телеграмме…

Самое интересное, что «исторически» формируемая лента есть и в Фейсбуке – как опция. Я ее иногда включал – смотрел посты френдов просто по мере их появления. Ото всех. Но, признаюсь, долго такого испытания не выдерживал. Покрутил часок, устал – и переключаешься на «обычную» подачу. Что парадоксально – наоборот, никакую не обычную, а целиком искусственную, по сути – переключался от «естественной» ленты, получаемой стихийно – на искусственную, которую формирует лично для меня алгоритм Цукерберга.

И я поступал так, как и 99% других пользователей ФБ. Почему? Потому что для большинства искусственно сформированная «под предпочтения» лента – она кажется и удобнее, и приятнее, и, прежде всего – полезнее.

И вот это – и есть главное ноу-хау Цукерберга и всей «Меты». Его все ругают, и оно в самом деле очень несовершенное – но ведь у других нет и этого. Собственно, оно и есть главное ТЕХНИЧЕСКОЕ достижение, благодаря которому Цукер и его братия НА ПОРЯДОК превзошли всех прочих «делателей соцсетей». Ибо алгоритм формирования френдленты по предпочтениям – это как раз ИИ как он есть. В ЖЖ можно в текстах пользоваться разными цветами, выделениями, вставлять фото куда хочешь, там есть (были) комментарии «лесенкой», разные возможности форматирования, размера шрифта… В ФБ все это невозможно, все фотки сваливаются кучей в конце поста даже без возможности подписи под ними – но в ФБ реальный ИИ формирует юзеру френд-ленту, а по сути – создает юзеру приятный ему Информационный Пузырь! Форматирование текстов, подчеркивания и выделения – это всё примочки 20 века. ФБ задействовал в формировании френдленты инструмент 21 века – и побил ЖЖ, как бык овцу. Печально, но факт.

Суть в том, что и Телеграм, и ЖЖ, и в Контакте – все они не умеют формировать френд-ленту по методу Цукерберга, и ПОЭТОМУ являются безнадежно устаревшими. Говоря прямо – не умеют делать для своих пользователей уютные ДЛЯ НИХ ПЕРСОНАЛЬНО «информационные пузыри».

Основа цукерского ноу-хау – понимание в общем-то простого факта, что когда юзер «зафренживает» какого-то другого юзера, это вовсе не означает, что он таким образом «формирует свою френд-ленту». НЕТ, это иллюзия. На самом деле юзер формирует таким образом не саму френд-ленту, а некое сырье, основу для своей НАСТОЯЩЕЙ френд-ленту!

Причем какой должна быть его «настоящая» френд-лента, сам юзер чаще всего не знает и даже не представляет. СДЕЛАТЬ ему эту «настоящую френд-ленту» должна «добрая машина Цукерберга». САМ юзер формировать себе ленту в большинстве случаев не может и не хочет, да даже и не знает как.

В России выиграет тот, кто сумеет этот «алгоритм Цукерберга» разгадать. Ну, или сделать свой.

Только, боюсь, последнее – не такая уж простая задача. Как в постах сделать возможность писать жирным шрифтом (чего в ФБ за 15 лет так и не удосужились) – в принципе понятно, надо код набить. А как заставить сервер динамически формировать френдленты для каждого пользователя так, чтобы юзвери ругались, но в душе соглашались и пользовались дальше? Тут нужен ИИ. Сомневаюсь, что сын Кириенко или даже сам Павел Дуров придумают, как перескочить эту пропасть в один прыжок.

И есть еще одно, мета-соображение: как-то сама эта идея – торговать информационными пузырями в персональном исполнении – кажется одновременно и гениальной, и… какой-то подлой. Мерзкой, проще говоря. Нечеловеческой. Возможно, имеет смысл не пытаться ее воспроизвести, а замахнуться на то, как бы ее преодолеть. Не просто “откатиться назад”, а сделать что-то не менее рыночное, но не уродующее при этом природу человека.