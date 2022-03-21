СК возбудил дело против Дмитрия Гордона за призывы ударить ядерным оружием по России

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщили в пресс-службе СК.

«В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения.

При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами России.

«Мы не впервые видим, что в рамках информационной войны против РФ украинские СМИ абсолютно забыли о базовых принципах журналистики и нормах закона, становясь площадкой для экстремистских и иных преступных призывов. Все это говорит не только о полной безответственности и непрофессионализме руководителей таких СМИ, но и о сущности украинского национализма, принимающего все более радикальные формы», – уточнили в ведомстве.

В пятницу продюсер Иосиф Пригожин сравнил высказывания о призывах к убийству российских военных украинского певца Игоря Левченко с призывом журналиста Дмитрия Гордона сбросить на Россию атомную бомбу. Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «То есть они призывают к геноциду народа. По моему мнению, такие люди, как Гордон должны быть просто на виселице за такого рода призывы. Эти люди не призывают к миру, а призывают к войне, а значит настроены против народа. Они должны быть если не уничтожены, то по крайней мере наказаны», – сообщил Пригожин.

Ранее режиссер Никита Михалков показал «элиту», за которую ему стыдно. В список вошли те, к кому обратился известный защитник киевского режима Дмитрий Гордон. Среди них Юрий Дудь и Ксения Собчак.

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