Представлен смартфон Oppo A16e с дисплеем HD+ и процессором Helio P22

Китайская марка Oppo запланировала выпуск нового смартфона Oppo A16e, который отличается доступным ценником.

Известно, что модель работает из коробки на операционной системе Android 11. На выбор клиентов предусмотрены версии с черным, синим и белым корпусом. За производительность недорогого смартфона отвечает мощный процессор MediaTek Helio P22. Аппарат работает в сетях четвертого поколения. Кроме того, размер экрана новинки составит 6,52 дюйма с частотой обновления 60 Гц.

В продажу запустят комплектации с 3-4 гигабайтами оперативной памяти и до 64 гигабайт постоянной памяти. Емкость встроенной батареи составит 4230 мАч. Приобрести модель можно от 130 долларов в начальном исполнении.