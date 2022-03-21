 

Представлен смартфон Oppo A16e с дисплеем HD+ и процессором Helio P22

21.03.2022, 20:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайская марка Oppo запланировала выпуск нового смартфона Oppo A16e, который отличается доступным ценником.

Известно, что модель работает из коробки на операционной системе Android 11. На выбор клиентов предусмотрены версии с черным, синим и белым корпусом. За производительность недорогого смартфона отвечает мощный процессор MediaTek Helio P22. Аппарат работает в сетях четвертого поколения. Кроме того, размер экрана новинки составит 6,52 дюйма с частотой обновления 60 Гц.

В продажу запустят комплектации с 3-4 гигабайтами оперативной памяти и до 64 гигабайт постоянной памяти. Емкость встроенной батареи составит 4230 мАч. Приобрести модель можно от 130 долларов в начальном исполнении.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / “Удобряем” зиму стильными нейл-образами: несколько свежих идей из “Инстаграма”

25.05 / Hyundai запускает систему платежей в автомобиле в полностью электрическом Ioniq 5

27.10 / История: Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

10.11 / Суд отменил приговор экс-полицейским из Уфы

18.02 / В глазах пациентов с тяжелым COVID-19 обнаружили аномальные изменения

04.11 / Шаляпин в Instagram набросился на полуголую Наталью Штурм

25.03 / Лечить их надо

28.02 / Удержаться на вершине пирамиды

14.09 / Посещаемая – Личное мнение

02.11 / Мнение: Подготовка специалистов по развенчанию российской пропаганды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика