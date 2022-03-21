Суд в Москве запретил работу Meta

…из-за «экстремистской деятельности».

Тверской суд Москвы запретил работу американской компании Meta Platforms Inc. в РФ из-за экстремистской деятельности. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Иск Генпрокуратуры рассматривала председатель суда Ольга Солопова. В начале заседания ответчики просили отложить слушание и предоставить дополнительное время для подготовки своей позиции в процессе.

Судья Солопова не нашла оснований для удовлетворения ходатайств и продолжила заседание. Генпрокуратура настаивала, что в соцсетях Facebоok и Instagram размещались экстремистские материалы. Одна из претензий надзорного ведомства — публикация в Instagram в 2016 году фотографий Адольфа Гитлера. Помимо прочего, утверждали представители ведомства, в соцсетях Meta выкладывали призывы к участию в массовых несогласованных акциях, призывы к насилию против российских граждан, в том числе против военнослужащих, находящихся в Украине.

В заявлении уточняется, что требование о запрете деятельности относится к Facebook и Instagram, но не касается месседжера WhatsApp. «Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta», — пояснил прокурор в ходе заседания.

Представители Роскомнадзора и ФСБ поддержали требование Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве подчеркнули, что социальные сети компании Meta обладают большим влиянием на общественное мнение. «Компания Meta будет лишена возможности открывать отделения и вести любую коммерческую деятельность», — объяснил прокуро.

Представители ответчика не были согласны с требованием надзорных ведомств и просили отклонить иск. Они отметили, что Meta удаляет дискриминационные публикации, а якобы проигнорированные запросы Роскомнадзора не касались информации экстремистского характера. Юрист компании Виктория Шакина пояснила, что новые правила Meta не допускают призыв к насилию гражданских лиц РФ, компания по-прежнему выступает против русофобии, призывов к геноциду и другим видам насилия.

—