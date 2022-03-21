Малышева призвала россиянок отказаться от прокладок в пользу марли

Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала обращение к гражданам России на своём официальном YouTube канале. Она призвала россиян не паниковать из-за западных санкций и роста цен, а обратиться к опыту предыдущих поколений.

“Не надо преувеличивать проблему. Нет станка для бритья – с щетиной прекрасно справится острый нож. Нет прокладок или их продают втридорога – вспомните опыт наших бабушек. Они прекрасно переживали эти дни с марлей или ватой. Марля, кстати, сделана из натуральных материалов, а в современных западных прокладках, напротив, сплошная химия”, – заявила Малышева.

В ближайшее время телеведущая планирует выпустить цикл документальных фильмов “Возвращаясь к корням: как технологии предков помогут нам пережить кризис”, в которых расскажет о том, как решали бытовые вопросы в Российской империи и Советском Союзе.

Премьера первой серии “Зачем нам зубная паста, шампунь и стиральный порошок, когда есть дары русского леса?” состоится уже в начале апреля 2022 года.

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