 

Малышева призвала россиянок отказаться от прокладок в пользу марли

21.03.2022, 20:11, Разное
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Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала обращение к гражданам России на своём официальном YouTube канале. Она призвала россиян не паниковать из-за западных санкций и роста цен, а обратиться к опыту предыдущих поколений. 

“Не надо преувеличивать проблему. Нет станка для бритья – с щетиной прекрасно справится острый нож. Нет прокладок или их продают втридорога – вспомните опыт наших бабушек. Они прекрасно переживали эти дни с марлей или ватой. Марля, кстати, сделана из натуральных материалов, а в современных западных прокладках, напротив, сплошная химия”, – заявила Малышева.

В ближайшее время телеведущая планирует выпустить цикл документальных фильмов “Возвращаясь к корням: как технологии предков помогут нам пережить кризис”, в которых расскажет о том, как решали бытовые вопросы в Российской империи и Советском Союзе. 

Премьера первой серии “Зачем нам зубная паста, шампунь и стиральный порошок, когда есть дары русского леса?” состоится уже в начале апреля 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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