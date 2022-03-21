Мнение: Конец однополярного мира, конец западной свободы слова и конец женского спорта

1. В 2000-м году главной страной-экспортёром товаров и услуг в мире были США, они были важнейшим торговым партнёром большинства стран на Земле. 20 лет спустя ситуация кардинально поменялась – место США в качестве торгово-промышленного гегемона занял Китай:

https://imperialcommiss.livejournal.com/1758432.html

История показывает, что за экономическим поражением неизбежно следует политическое. Собственно, оно уже происходит на наших с вами глазах. Отдельные американские публицисты хорошо понимают, что никакого сокрушения России не будет, пока на нашей стороне Китай:

https://lenta.ru/news/2022/03/13/american_spectator/

Эпоха однополярного мира закончилась и США более не являются олицетворением дипломатического, военного и геополитического превосходства в международных отношениях. Об этом написал американский колумнист Джош Хаммер в статье для журнала American Spectator.

По мнению обозревателя, американскому правительству следует принять неизбежный рост силы Китая (КНР) и попытаться выстроить новую стратегию его сдерживания, основываясь на насущных национальных интересах и прагматизме, а не идейных соображениях.

«Народно-освободительная армия Китая наращивает свой военный арсенал угрожающими темпами; КНР также построил свою первую африканскую военную базу в Джибути и подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном, чтобы помочь поддержать экономику этого террористического государства. Китай испытал гиперзвуковые ракеты, облетав их по всему миру, хотя бы просто для того, чтобы продемонстрировать, что он может это сделать», — написал Хаммер.

Он также отметил, что Пекин, желая сконцентрировать экономическую мощь против США, неизбежно включит в сферу своего влияния и Москву.

Американский автор во многом прав, однако не учитывает, что отношения с КНР у нас равноправные: они нам помогают нам, мы помогаем им, и нам есть что друг другу предложить.

2. Никакой настоящей свободы слова в США нет: достаточно вспомнить, насколько однобоко там освещались вторжения в Сербию, Афганистан, Ирак и прочие уничтоженные мясниками из НАТО страны. Но со времён краха американской армии во Вьетнаме в США появились ростки независимой журналистики, которые долгое время влияли на общество: была хоть какая-то критика действий американских властей за рубежом, хотя бы немного освещались разные точки зрения, существовало представление об элементарной журналистской этике.

Теперь, похоже, ничего из этого уже практически не осталось. Объективно освещать многие вопросы в США уже невозможно – и всё, что касается России, входит в число жёстко подцензурных тем.

Американские журналисты-ветераны шокированы тем, как работают современные американские СМИ:

https://lenta.ru/news/2022/03/19/charlie/

Американская журналистка Лара Логан заявила, что представителям СМИ в США приходится скрывать некоторые факты о ситуации на Украине. Об этом она рассказала на телеканале Real America’s Voice, передает РИА Новости.

Логан отметила, что вокруг происходящего на Украине очень много дезинформации. «Мы никогда не видели ничего подобного. Я освещаю войны уже 35 лет (…). Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть [президента России] Владимира Путина и верить во все плохое, что о нем говорят, а Украину обязательно любить», — уточнила Логан.

По ее словам, несогласные с такими указаниями подвергаются травле. «Мы, представители западных СМИ и Запада в целом, должны отрицать факты о происходящем», — добавила журналистка.

3. Женский профессиональный спорт на Западе вытесняется трансгендерным спортом:

https://www.championat.com/other/news-4640479-transgender-liya-tomas-stala-pervoj-chempionkoj-ncaa-ona-oboshla-medalistok-oi-v-tokio.html

Пловчиха Лия Томас стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.

Спортсменка из Пенсильванского университета США на дистанции 500 ярдов кролем обыграла Эмму Вейант и Эрику Салливан — серебряных медалисток летних Олимпийских игр в Токио. Вейант брала медаль на дистанции 400 метров комплексом. Салливан — на 1500 метрах вольным стилем.

Отметим, что в январе Лия Томас побила рекорды США в заплывах на 200, 500 и 1500 метров вольным стилем… При этом Лия родилась мужчиной и находится в процессе гендерного перехода.

Томас ранее выступала в мужской команде этого университета и перешла в женскую. Томас соревнуется в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, ранее она побила несколько рекордов колледжей.