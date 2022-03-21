 

Дочь принцессы Анны Зара Тиндалл раскрыла секрет ее молодости

21.03.2022, 19:41, Разное
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Единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II всю жизнь остается в одном весе и сохраняет стройную фигуру. К тому же принцесса Анна известна своей энергичностью и активным образом жизни. Ее считают самой трудолюбивой в королевской семье. Она с детства занималась конным спортом и на общих условиях участвовала в монреальской Олимпиаде 1976-го года в составе сборной своей страны. Таблоиды давно бьются над вопросом, как ей удается всегда быть в форме. Своей гипотезой на этот счет с автором книги, приуроченной к платиновому юбилею королевы, поделилась дочь принцессы Анны Зара Филлипс. По ее словам, ее мать, как и принц Уэльский, не любит есть ланч.

Вместо этого она всегда носит с собой киви, – рассказала внучка королевы. 

В этом утверждении, скорее всего, есть доля истины, ведь, по мнению учёных, киви является рекордсменом по содержанию витамина C. Для удовлетворения потребности организма в этом витамине достаточно съедать один плод в день. Кроме того, киви богат магнием и никотиновой кислотой, витаминами группы В и железом.

Зара ТиндаллПринцесса Анна



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