Мнение: Запретили Мету, но оставили Вацап

«Суд над Цукербергом» закончился в Москве смешным «соломоновым решением». «Мету» признали экстремистской организацией, ФБ и Инсту приказано блокировать… а вот WhatsApp отставляют в покое, хотя он тоже часть «Меты» и принадлежит Цукербергу. Официальная причина – что любимый массами «Вацап» не соцсеть, это «всего лишь» Мессенджер, поэтому «ему можно».

Неофициальная причина посущественнее: властям известна статистика, согласно которой «вацапом» пользуется чуть ли 70% населения РФ, и поэтому его отключение способно вызвать слишком большое потрясение у широких масс (а у них и так еще намечено множество потрясений). Поэтому Инсту и ФБ – долой, а Вацап – пусть будет. Ну-ну.

Теперь в «интересном положении» оказывается уже Цукерберг. Я не раз читал, еще в мирное время, сетования от менеджеров Фейсбука и разных инвестиционных аналитиков – что руководство Фейсбука сдуру купило WhatsApp много лет назад аж за миллиард баксов, но так и не сумело придумать, как с его помощью зарабатывать деньги. И поэтому все это время мессенджер, популярный во всем мире, висит на корпорации в качестве «имиджевого» довеска – но полностью расходной статьи.

А и в самом деле – поднимите руки, кто когда-нибудь видел в Вацапе рекламу? Лично я – нет. Да и непонятно, куда ее там впихивать. Но если нет рекламы, а сам мессенджер бесплатен для пользователей – как ему окупаться?!

Был вариант объяснения, что Вацап каким-то образом служил «приманкой» для пользователей вступить в цукерберговские соцсети – ФБ и Инсту. Как – не совсем понятно, но, наверно, как-то нелинейно, через создание общей атмосферы доверия, что ли… Однако теперь-то оба заблокированы в РФ! Если Вацап на территории России будет работать, то КУДА он будет завлекать пользователей?! Получается, что дойные коровы у «Меты» убили, а бесплатный автобус, который должен был возить клиентов на молочную ферму, Цукербергу милостиво разрешили по-прежнему оплачивать!

Есть, конечно, и другая, «конспирологическая» версия того, зачем Мете был нужен бесплатный и ничем не окупаемый мессенджер. Она исходит из ничем не обоснованного (конечно же) предположения, что «все совы не то, чем кажутся», и что сам Цукерберг только кажется «хозяином», а на самом деле сеть, охватывающая 2 млрд. юзеров во всех странах мира, принадлежит АНБ, ЦРУ или каким-то спецслужбам еще более глубокого и скрытого бурения. В этом случае содержание такого мессенджера могут сами эти спецслужбы и оплачивать (или ЗАСТАВЛЯТЬ «Мету» его содержать) – в обмен на периодическое право кое-когда и кое-где в этом мессенджере покопаться да и почитать в нем любопытным взглядом кое-какую переписку.

Но в этом случае решение суда по «запрету Мета» получается еще более юмористическим. Во благо, стало быть, государства, которое «борется с экстремизмом и американским влиянием», запретили соцсети, совокупно охватывающие процентов 20 жителей РФ – но оставили мессенджер, которым пользуется процентов 70 всего населения, который, вполне возможно, находится под контролем ЦРУ.

Удивляться, впрочем, нечему – вся «военная операция», похоже, задумана такими же клоунами, продвигающими «новую нормальность». Клоуны только эти – злые. Похуже, чем даже у Стивена Кинга.