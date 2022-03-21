 

Бывшие объединились: Илон Маск и Джеймс Франко поддержат Джонни Деппа на суде против Эмбер Херд

21.03.2022, 18:20, Разное
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Американские СМИ со ссылкой на свои источники в судебных органах сообщают, что Джонни Депп и его адвокаты вызывают в суд по делу против Эмбер Херд новых свидетелей. Им стали люди, мягко скажем, известные атрисе – Илон Маск и Джеймс Франко. Обоим приписывали интрижку с Эмбер, когда та еще была в браке с Деппом. На слушаниях также появится друг Деппа, актер Пол Беттани, переписка с которым для Джонни сыграла злую шутку. 

Напомним, что в сообщении другу в 2013 году Депп предложил расправиться с Эмбер Херд, с которой на тот момент еще не состоял в отношениях. Переписка, содержащая контекст насилия, стала достоянием общественности. В декабре, выступая на суде по делу Депп-Херд Бретанни отметил, что Бреттани, выступая в суде по делу, отметил, что обнародование переписки “разрушило представления о неприкосновенности частной жизни”.

О том, что Джеймс Франко, недавно признавшийся в половых связях со студентками своей актерской школы, получил повестку в суд по делу Депп против Херд, было известно уже в декабре. Его вызывают как свидетеля, поскольку в то время, как Джонни и Эмбер были женаты, у Франко была связь с актрисой. 

По той же причине вызывают и Илона Маска. Однако стоит вспомнить, что основатель Tesla отрицал свою связь с Эмбер в то время, когда та была женой Деппа. Тогда же, комментируя слухи о связи с Херд, Маск публично вызывал Деппа на “мужской разговор”.

У меня определенно не было интрижки с Эмбер, когда она была замужем за Джонни. Это ложь… И у нас не было никакой любви втроем. Думаю, люди склонны представлять себе чужие отношения куда более непристойными, чем они есть на самом деле… Если же Джонни захочет драки, дайте мне знать, – сказал тогда Илон.

Заседание суда состоится 24 марта в штате Вирджиния. Джонни Депп намерен взыскать 100 миллионов долларов с бывшей за клевету и ущерб деловой репутации.

Джеймс ФранкоИлон Маск



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