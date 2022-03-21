 

Федерация шахмат РФ намерена обжаловать решение FIDE по дисквалификации Карякина

21.03.2022, 17:20, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Решение Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина обжалует Федерация шахмат РФ (ФШР), сказал президент федерации Андрей Филатов.

«ФШР изучит решение этической комиссии FIDE в отношении Карякина и Сергея Шипова. В ближайшее время мы подадим апелляцию: решение о дисквалификации Карякина на полгода будет обжаловано», – сказал Филатов ТАСС.

Он добавил, что федерация выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и «будет бороться за их права». «Мы обращаемся к президенту FIDE Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль», – заключил он.

Напомним, в понедельник FIDE объявила о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина после того, как тот выразил поддержку российской специальной операции на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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