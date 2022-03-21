Японская принцесса Айко впервые высказалась о своей кузине, которая вышла замуж за простолюдина

Единственный ребенок 62-летнего императора Нарухито и 58-летней императрицы Масако провела свою первую пресс-конференцию с достоинством. По мнению журналистов, она была уравновешенной и уверенной в себе. Рассказывая о своих занятиях спортом, она упомянула, что вместе с отцом совершает пробежки в садах Императорского дворца, и иногда присоединяется к служащим, когда они играют в волейбол и бадминтон.

Журналисты не могли не задать вопрос об отношении Айко к поступку ее кузины Мако, лишившейся в прошлом году всех привилегий члена императорской семьи, из-за брака с простолюдином, и поселившейся в США. Принцесса уклонилась от прямого ответа, ограничившись лишь обещанием:

Как ее кузина, я молюсь о том, чтобы она была счастлива много лет.

Говоря о своей личной жизни, она призналась, что пока не думает об этом.

Что касается идеального партнера, у меня нет на примете никого конкретного. Мне кажется, что идеальными были бы отношения, в которых мы могли бы быть вместе и вызывали друг у друга улыбку, – сказала она.

Дочь 126-го императора Японии Нарухито 1 декабря прошлого года отпраздновала 20-летие, что, по японским законам, делает ее совершеннолетней. С этого момента она начала выполнять свои общественные обязанности в императорской семье. Но пресс-конференцию, которая традиционно сопровождает совершеннолетие, она решила отложить из-за напряженного учебного графика до весенних каникул. Принцесса Айко – студентка второго курса на направлении японского языка и литературы в Университете Гакусюин в Токио.

Хризантемовый трон, которому почти 3000 лет, является старейшей монархией в мире. Однако в последние десятилетия он испытывает острую нехватку наследников. Японский закон о престолонаследии отказывает женщинам в этом праве.

Принцесса Айко

Напомним, принцесса Мако и Кэй Комуро официально зарегистрировали брак 26 октября прошлого года. С этого момента Мако утратила все свои королевские привилегии, лишилась титула и пособия и стала обычной гражданкой Японии. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора. На следующий день в домовой книге японского императорского дворца была сделана соответствующая запись, что Мако Комуро вышла из состава императорской семьи.

Предложение руки и сердца возлюбленной Кэй сделал еще в декабре 2013 года. Молодые люди учились в одном заведении – Международном христианском университете в Токио – и познакомились на студенческой вечеринке в ресторане Shibuya, разговорились на тему обучения по обмену за границей и с тех пор начали регулярно встречаться. Официально о помолвке двух молодых людей было объявлено в сентябре 2017 года. Перед объявлением император Акихито провел церемонию одобрения брака своей внучки. Вслед за церемонией прошла пресс-конференция Мако и Кеи, в ходе которой принцесса призналась журналистам, что в Комуро ее привлекла “яркая, как солнце, улыбка”, а затем она узнала молодого человека как “искреннего, решительного, трудолюбивого и доброго”.

Кей Комуро и принцесса Мако на пресс-конференции, 2017 год Принцесса Мако