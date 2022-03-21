 

В ДНР заявили о повреждении насосной станции в Донецке из-за обстрела ВСУ

21.03.2022, 15:55, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Насосная станция Верхнекальмиусского водохранилища, питающего водой город Донецк, была повреждена в понедельник в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате обстрела перебита питающая линия насосной станции Верхнекальмиусского водохранилища, также зафиксировано попадание в машинный цех», – сообщило представительство в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Верхнекальмиусское водохранилище является одним из центральных элементов системы водоснабжения города Донецка. Жители Донецка остались в ночь на четверг без подачи воды из-за повреждения насосной станции на этом водохранилище в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Водоснабжение города было восстановлено в четверг вечером.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что последние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть финальными, на которые еще способны украинские военные.

До этого в СЦКК сообщали, что украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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