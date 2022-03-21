В Шереметьеве перевели в простой 20% сотрудников
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Группа компаний «Международный аэропорт Шереметьево» перевела в режим простоя только 20% сотрудников при 70-процентном сокращении загрузки аэропорта, сообщила директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Захаренкова сообщила, что «доля персонала группы компаний «Международный аэропорт Шереметьево», который был переведен в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%, она составляет 20%», передает ТАСС.
«Доля сотрудников различных подразделений аэропорта и дочерних компаний АО «МАШ», переведенных в данный режим работы, варьируется в зависимости от загрузки и снижения объемов производственной деятельности каждого конкретного предприятия. Из штатного расписания ГК МАШ также исключаются все вакантные единицы», – добавила она.
Ранее в Шереметьеве приостановили работу терминала D.
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