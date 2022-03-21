 

В Шереметьеве перевели в простой 20% сотрудников

21.03.2022, 15:55, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Группа компаний «Международный аэропорт Шереметьево» перевела в режим простоя только 20% сотрудников при 70-процентном сокращении загрузки аэропорта, сообщила директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Захаренкова сообщила, что «доля персонала группы компаний «Международный аэропорт Шереметьево», который был переведен в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%, она составляет 20%», передает ТАСС.

«Доля сотрудников различных подразделений аэропорта и дочерних компаний АО «МАШ», переведенных в данный режим работы, варьируется в зависимости от загрузки и снижения объемов производственной деятельности каждого конкретного предприятия. Из штатного расписания ГК МАШ также исключаются все вакантные единицы», – добавила она.

Ранее в Шереметьеве приостановили работу терминала D.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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