FIDE дисквалифицировала гроссмейстера Карякина на полгода за поддержку России

Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина после того, как тот выразил поддержку российской специальной операции на Украине.

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики FIDE, ему запрещено на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях FIDE. Наказание вступает в силу с даты принятия этого решения – 21 марта 2022 года», – цитирует сообщение FIDE РИА «Новости».

Теперь Карякин лишен возможности участвовать в турнире претендентов, который должен пройти с 16 июня по 7 июля 2022 года.

Ранее Карякин в соцсетях выразил поддержку действиям президента РФ Владимира Путина по проведению спецоперации на Украине.

Напомним, в марте Совет FIDE запретил сборным РФ и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации.

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