 

FIDE дисквалифицировала гроссмейстера Карякина на полгода за поддержку России

21.03.2022, 15:55, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина после того, как тот выразил поддержку российской специальной операции на Украине.

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики FIDE, ему запрещено на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях FIDE. Наказание вступает в силу с даты принятия этого решения – 21 марта 2022 года», – цитирует сообщение FIDE РИА «Новости».

Теперь Карякин лишен возможности участвовать в турнире претендентов, который должен пройти с 16 июня по 7 июля 2022 года.

Ранее Карякин в соцсетях выразил поддержку действиям президента РФ Владимира Путина по проведению спецоперации на Украине.

Напомним, в марте Совет FIDE запретил сборным РФ и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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