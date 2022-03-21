Ляйсан Утяшева: “В моей жизни есть человек, от которого я очень зависима”

Сначала “Кармен” покажут в апреле в Москве, а затем шоу отправится в тур по городам: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Казань. По словам Ляйсан, мизансцены будущего представления начали складываться в ее голове еще три года назад. Вдохновила поездка в Севилью, куда на День всех влюбленных пригласил муж Павел Воля. Там она увидела выступление местной танцовщицы — абсолютную импровизацию, во время которой с помощью кастаньет, ярких платков и порывистых движений неизвестная ей женщина рассказывала собственную историю. Танец ради танца — ничего лишнего. Ляйсан осталась под таким впечатлением, что на следующий день разыскала контакты танцовщицы и, узнав, что та дает мастер-классы, записалась к ней на несколько уроков.

Платье, Rasario; часы, Omega

«Мне пришлось начинать с самых азов, учиться правильно держать в руках кастаньеты, — вспоминает Ляйсан. — И так зацепило, я буквально влюбилась во фламенко! Но потом случился локдаун, во время которого репетировать было невозможно, однако мысль создать собственный спектакль с подобной хореографией прочно засела в моей голове. После локдауна я позвонила хореографу Насте Вядро, которая так же, как и я, верит в то, что Кармен есть в каждой женщине. Вместе с ней мы начали работать над программой. Кстати, в этом спектакле Настя выступает еще и как режиссер — это ее первый опыт в таком качестве».

Расскажите о костюмах для спектакля. Кто их создал?

Для танцора создать костюм очень непросто, от эскизов до готовых изделий у нас прошло полтора года. Костюмы должны быть не только красивыми, но и не сковывать движения. Поэтому мы счастливы, что сотрудничаем с молодым российским брендом Ra&LLy. Созданную ими одежду можно было видеть, например, в последнем сезоне проекта «Танцы». В спектакле «Кармен» будет много переодеваний — шелковые платья, телесные боди, рубашки, брюки и, конечно, роскошные юбки.

Платье, Rasario; туфли, Dior; колье, Tiffany Schlumberger, браслеты, Tiffany Т1, кольца, High Jewelry, все – Tiffany & Co

Вы крайне многозадачный человек — ведете телепроекты, популярный аккаунт в TikTok и YouTube-шоу, спектакль и при этом дома вас ждут двое детей. Когда чувствуете усталость, как себя подбадриваете? Что дает импульс много работать?

Спасибо за вопрос. Кажется, на него очень просто ответить, но так не хочется растекаться мыслью в шаблонных фразах. Поэтому покопаемся немножко, может, найдем истину вместе… Знаете, меня вдохновляют люди. Даже если я очень устала и думаю: «Так, у меня переработка, надо притормозить» — и в этот момент кто-то из команды вдруг присылает новую идею, я начинаю вникать в процесс и заряжаюсь. Если бы не было этих людей, с которыми я работаю, наверное, у меня бы не получилось эту свою многофункциональность проявлять. Конечно, иногда руки опускаются. Но приходишь в зал — и он лечит. Как лечила когда-то тренировка. Наверное, это мой личный код: чем больше я работаю, тем больше заряжаюсь. Я вижу, как танцуют мои девочки в «Кармен», как Олег Клевакин начинает импровизировать, как Настя Вядро придумывает очередной красивый синхрон — как от всего этого не зарядиться? Встаешь, собираешься. Нога болит? Бинтуешь ее и опять танцуешь. Я бесконечно влюблена в искусство, в то, что мы делаем, и в свой коллектив.

Как считаете, почему вы столько лет остаетесь интересной для зрителей? Вопреки законам шоу-бизнеса вы не используете детей, семью для поднятия популярности, даже на совместную съемку с мужем уговорить вас не удается уже несколько лет.

Я никогда об этом, кстати, не задумывалась, поэтому у меня нет четкого ответа. У меня все как-то само собой происходит, вся эта дружба со зрителем. Когда-то я реанимировала формат зарядки на телевидении — просто потому что мне хотелось посмотреть, как большие звезды шоу-бизнеса поддерживают себя в форме. Программа полюбилась зрителям. Потом, в самый сложный момент моей жизни, когда я потеряла маму, мне предложили вести «Танцы» на ТНТ. И эта программа тоже стала очень популярной. Тогда я еще не знала, что спустя несколько лет буду делать танцевальные шоу, но уже были предпосылки. Я смотрела на участниц, которые год назад только начали танцевать, и думала: «Смотри, они могут, и у тебя получится, ведь у тебя есть прекрасная база, ты столько лет занималась художественной гимнастикой!».

В Instagram у меня классная аудитория. Подписчики просили меня: сделай шоу в YouTube. Так появился проект «Дерзкая готовка», в котором я беру интервью у разных людей в то время, как мы готовим какое-нибудь блюдо. И опять оказалось, что это такой народный формат, и он нравится людям.

Рубашка, Dior; кольца, Tiffany T; браслеты, Tiffany T1; все – Tiffany & Co Колье, Tiffany Schlumberger; кольца, Tiffany Knot; браслеты, Tiffany T1, все – Tiffany & Co

О вас можно сказать, что вы обладаете чутьем на удачные проекты? Финальное решение об участии в том или ином шоу всегда за вами или есть какой-то советчик, мнение которого становится решающим?

В моей жизни есть человек, от которого я очень зависима, и это зависимость мне страшно нравится. Это мой муж. Бывали ситуации, когда я загоралась каким-то предложением, а потом мы вместе обсуждали это, и в итоге я отказывалась. Пашка всегда дает очень мудрые советы. Причем он делает это так тонко, что я вроде остаюсь при своем, но в разговоре меняю мнение. Он умеет взглянуть на ситуацию с разных сторон, порой открывая мне глаза на какие-то вещи. И финальное решение мы принимаем сообща. Он меня, конечно, очень оберегает, ему не все равно, в каких проектах я участвую, с какими людьми работаю, кто меня окружает. И мне кажется, это нормально, если мужчина любит женщину, правда?

Кстати, в этом году у вас с Павлом 10-я годовщина свадьбы. Планируете что-то особенное?

Да, в этом году такое прекрасное событие. Приятно, что вместе мы так красиво дожили до десяточки. Однако с планированием сейчас сложно. В такое время живем, я имею в виду пандемию, что можно только предполагать. Может быть, мы что-то организуем.

Какие простые семейные радости себе может позволить такая известная семья, как ваша? Совместный поход в кино, например, давно был? Не на премьеру с красной дорожкой, а просто так.

Мы абсолютно обычная, нормальная семья. Летом обожаем кататься на велосипедах в Подмосковье. Дети — фанаты Красной площади, и мы там периодически гуляем. То есть нас можно встретить где угодно. С походами в кино сейчас сложно, дети общаются с бабушками, а старшее поколение нужно особенно беречь. Так что фильмы мы пока смотрим дома.

Ляйсан, вы построили прекрасную телевизионную карьеру — по уровню востребованности в медийной нише не хуже той, что была у вас в спорте. Где в целом вам было сложнее?

Это как две разные галактики: спорт больших достижений и та деятельность, которой я занимаюсь сейчас. Они близки в том плане, что везде нужна выносливость. Я всегда помню слова великого тренера Ирины Винер: «Не ропщи, ты сама поставила цель». То трудолюбие, которому я научилась в спорте, помогает мне и сейчас. Если хотите, чтобы ваши дети полюбили труд, отдайте их в спорт. Закалка потрясающая — факт. Где сложнее? Конечно же, в большом спорте. Потому что ты сталкиваешься с ним, еще когда совсем маленькая и только начинаешь жизнь, что-то воспринимаешь близко к сердцу, плачешь, улыбаешься… Это каскад эмоций, качели. Но, имея опыт в большом спорте, ты можешь, мне кажется, все.

Боди и юбка, Ra&LLy; ботфорты, Giuseppe Zanotti; часы, Omega; подвеска, Tiffany Knot; кольца, Tiffany T1; браслеты, Tiffany T1; все – Tiffany & Co

Вы можете сказать, что вам по жизни везет? Или абсолютно все ваши достижения — результат исключительно упорного труда?

Не бывает везения без труда. Моя жизнь уж точно больше про труд, нежели про везение. Но то, что получается достигать каких-то целей, — за это я Вселенную благодарю.

Как вы переживаете нападки прессы или подписчиков, если они случаются? За годы обросли панцирем или все еще порой болезненно на что-то реагируете?

Не думаю, что кто-то обладает панцирем такой толщины, чтобы совсем не реагировать. Но лично мне помогает, опять же, спортивное прошлое, я рано поняла: сколько людей — столько и мнений. Я с детства видела, как трибуны или аплодируют, или молчат. И свое отплакала. Сейчас, когда замечаю какие-то неприятные комментарии о себе, думаю: «Ну ладно, у человека такое мнение, я не обязана всем нравиться». Но и не забываю фразу Аллы Борисовны Пугачевой, которая говорила, что если о тебе не пишут ни хорошо, ни плохо, значит как артист ты не интересен.

Рубашка, брюки, лоферы – Dior; браслеты, Tiffany T1; кольцо, Tiffany Knot; все – Tiffany & Co

О чем сейчас мечтает Ляйсан Утяшева, у которой, как кажется со стороны, есть все?

Знаете, уже очень много лет прошло как я потеряла маму. И сейчас я мечтаю только об одном: чтобы любимые жили и были здоровы, не знали бед. Всем нам суждено уйти, но можно чуть-чуть попозже. Жизнь — она такая красивая. Так хочется подольше не расставаться с любимыми — со старшим поколением, с детками, быть им полезными. Поэтому я прошу всегда только об одном: о здоровье и семейном благополучии. Пусть в каждой семье будет добро и любовь, — от этого мир станет сильно лучше.

Стиль: Надина Смирнова

Мейкап и прическа: Светлана Шайда/R&Co @randcorussia

Продюсер: Ольга Закатова

Ассистент фотографа: Анна Коганович

Ассистент стилиста: Дора Казачек

Ассистенты продюсера: София Расторгуева, Елизавета Кондакова

Часы, Omega