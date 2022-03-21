Экс-супруга Брюса Уиллиса Деми Мур поздравила его с днем рождения на фоне слухов о деменции

19 марта Брюс Уиллис отпраздновал свой день рождения. Американская актриса Деми Мур одна из первых поздравила своего бывшего мужа с этим праздником. Это уже традиция. 59-летняя Деми каждый год публикует в социальных сетях архивные фото со отцом своих трех дочерей и пишет поздравления. На этот раз Мур поделилась прошлогодним снимком и написала:

С днем рождения, Брюс! Спасибо за нашу смешанную семью!

Отметивший 67-й день рождения Брюс Уиллис, который, по слухам, собирается уходить из кино из-за проблем с памятью – у актера развивается деменция, был женат на Деми Мур с 1987 по 2000 год. В этом браке у знаменитой пары родилось трое дочерей: сейчас Румер 33 года, Скаут – 30, а младшей Таллуле – 28 лет. Несмотря на развод, бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения и дружат семьями. Брюс, его нынешняя жена Эмма, все его пятеро детей и бывшая супруга Деми часто проводят время вместе. Так, они были почти неразлучны во время карантина в 2020-м, а еще тогда же жена Брюса Уиллиса отметила день рождения с Деми Мур и ее дочерьми.

Деми Мур и Брюс Уиллис

Деми Мур, выпустившая в 2019 году мемуары под названием “Наизнанку” рассказала немало нелицеприятных подробностей из жизни со вторым мужем Эштоном Катчером, а Брюса смогла обвинить лишь в том, что он хотел сделать из нее домохозяйку и настаивал на укреплении семейных уз и рождении детей вместо продвижения ее карьеры.

Деми Мур и Брюс Уиллис с детьми Брюс Уиллис, его дети и Деми Мур на дне рождения Эммы Уиллис, 2020 год