Марка Mitsubishi продала один из своих заводов

Японская марка Mitsubishi сообщила о продаже одного из своих заводов.

В частности, на производственной площадке в дальнейшем смогут осуществлять выпуск туалетной бумаги. Об этом свидетельствуют данные о покупателе, который принял решение приобрести завод автомобильного бренда. Известно, что компания Mitsubishi выручила с продажи предприятия около 34 миллионов долларов.

Кроме того, до продажи на предприятии выпускали около 170 тысяч автомобилей в год. Известно, что к моменту активной деятельности на производственной площадке насчитывалось около 1000 сотрудников. В дальнейшем компания намерена не останавливаться на достигнутых объемах выпуска, рассчитывая усилить работу.