В районе Мариуполя погиб заместитель командующего Черноморским флотом Андрей Палий

В ходе боев в районе Мариуполя погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Палий. Об этом сообщили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Андрей Палий. Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева

Минобороны РФ официально не подтверждало смерть Палия.

Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище в 1992 году по специальности социальный психолог. На следующий год он, по словам Развожаева, отказался принимать присягу Украине и ушел служить на Северный флот.

Ранее Развожаев написал в своем телеграм-канале, что в районе Мариуполя погибли старшие сержанты Евгений Егоров и Кирилл Важенин. Егоров был заместителем командира взвода 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты, Важенин —командиром машины в той же бригаде.

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели военнослужащего Леонида Белякова.

Минобороны РФ 2 марта единственный раз отчиталось о погибших в Украине российских военнослужащих. Тогда в министерстве сообщили, что РФ в ходе боев в Украине потеряла 498 солдат, 1597 были ранены.

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