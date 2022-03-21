Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам

Правительство РФ работает над снижением влияния санкций на экономику страны, важно обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство продолжает работать над снижением влияния санкций на нашу экономику. В условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам, возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств. Для этого активно взаимодействуем с партнерами по Евразийскому экономическому союзу», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, правительство не наблюдает предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления.

«Российский АПК полностью обеспечивает страну основными продовольственными товарами. Никаких предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления не наблюдается», – цитирует ТАСС Абрамченко.

Она также заявила, что российские аграрии полностью обеспечены отечественными семенами основных зерновых культур, добавив, что весенние полевые работы уже ведутся в регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов России.

Вице-премьер подчеркнула, что к посевной кампании регионы подготовились заранее. По ее словам, аграрии обеспечены семенами, горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями на уровне прошлого года. Абрмаченко отметила, что отгрузка минеральных удобрений идет по ранее согласованным графикам.

Она напомнила, что для поддержки модернизации парка сельскохозяйственной техники в текущих непростых условиях правительством РФ принято решение выделить на программу льготного агролизинга 12 млрд рублей. Это позволит аграриям закупить не менее 1 тысячи единиц техники и оборудования.

Также Абрамченко отдельно подчеркнула, что запасов сахара и гречки в РФ достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, кроме того, в этом году будут увеличены посевные площади под сахарную свеклу и гречиху.

«Сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Подчеркиваю – запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», – сообщила вице-премьер.

Она отметила, что посевы гречихи и сахарной свеклы в этом году планируется увеличить «в среднем на 50 тысяч гектаров». «Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках в магазинах, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимый объем сахара», – отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что российский АПК полностью обеспечивает страну основными продовольственными товарами. «Никаких предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления не наблюдается. Дополнительно для насыщения рынка и увеличения ассортимента мы продолжаем расширять поставки импорта из дружественных нам стран», – заверила Абрамченко.

Ранее в прокуратуре заявили о запланированной проверке сообщений об увеличении стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями. Прокуроры 26 регионов, на территории которых производится и поставляется товар, проведут проверку законности этих действий.

Сообщалось также, что Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок.

Напомним, президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России заявил, что в ближайшее время власти РФ увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты. До этого Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

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