Российский десантный корабль доставил в порт Бердянска боевую технику

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Орск» доставил в порт Бердянска боевую технику. «Орск» первым из российских боевых кораблей, который зашел в этот порт.

«Прибытие большого десантного корабля в порт Бердянск – это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах, использовать уже инфраструктуру порта Бердянск в полном объеме. Большой десантный корабль Черноморского флота прибыл и разгружает сейчас на ваших глазах БТРы, которые пойдут для усиления нашей группировки», – передает «Звезда» слова одного из офицеров ЧФ.

Телеканал уточняет, что корабли этого проекта могут вместить на борту большое количество до 20 танков или до 40 БТР.

Ранее сообщалось, что российские военные высадились на базе Береговой охраны Украины под Бердянском.

—