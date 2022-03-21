Мнение: Сделка

Саудовская Аравия и Китай проводят переговоры, целью которых является перевод двусторонней торговли на расчет в юанях. При этом отношения Королевства с США при Байдене предсказуемо ухудшились. Саудовской Аравии вообще с демократами тяжело: при предыдущем демократическом президенте Обаме отношения натянулись буквально до предела, особенно, когда госсекретарь Клинтон крайне недвусмысленно намекала на желательность распространения Арабской весны на Аравийский полуостров.

При Байдене Штаты снова натянули напряженность до предела: группировка Ансар Алла была исключена из числа террористических, с Ираном начались переговоры с конечной целью вернуть его в рамки «ядерной сделки». США отказались от продажи вооружений Королевству. В условиях крайне нестабильной глобальной обстановки Саудовская Аравия вынуждена маневрировать, и переговоры с Китаем — это ответ на действия самих США.

Саудовская Аравия в случае перевода взаимной торговли с Китаем на расчет в юанях фактически скорректирует соглашения с США еще от 1974 года о торговле всей саудовской нефтью за доллары. Это не означает полного отказа от соглашения, но объемы торговли с Китаем значительны, а значит — такие договоренности ударят по стабильности доллара как важнейшей мировой валюты, лишив его части обеспечения. Понятно, что США выражают по происходящему озабоченность.

С другой стороны, у администрации Байдена тоже есть свои резоны в проведении именно такой политики, какую она ведет. Не нужно забывать, что идеологически нынешние демократы — это троцкисты, целью которых является мировая революция, которая в современном изложении называется «новая нормальность». А революция всегда антагонистична порядку, напротив — она всегда стремится разрушить прежний порядок для установления нового. Логично, что для Саудовской Аравии такой подход, в котором и глобальный, и региональный порядок действиями США размывается, неприемлем.

Противоречия в данном случае неразрешимы, а потому саудиты вынуждены действовать вопреки политике США, решая собственные задачи выживания во все более рискованном глобальном пространстве. Главная проблема нынешнего фактического правителя Саудовской Аравии кронпринца Мохаммеда — это реализация его собственного проекта «Вижн 2030», который должен снять Королевство с «нефтяной иглы» и диверсифицировать экономику, создав высокотехнологический кластер. Проект в стадии реализации, и как всегда бывает, именно на этой стадии он крайне уязвим. Провал проекта для Саудовской Аравии просто недопустим — он загонит страну в тупик развития и развернет ее в сторону стремительной деградации. Пример России здесь крайне показателен: Путину не удалось реализовать проект ЕАЭС, он собственными просчетами и провалами уничтожил его, и другого стратегического проекта у Кремля нет. Как следствие — режим Путина стремительным домкратом распадается, пройдя все стадии деградации и разложения.

Умные люди учатся на чужих ошибках, глупые — на своих. Тупые вообще не обучаемы. Саудовское руководство считает (и вполне обоснованно) себя умным, поэтому будет бороться за свой стратегический проект любой ценой.

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