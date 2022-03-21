 

Кристен Стюарт, Крис Пайн, Уилл Смит и Керри Вашингтон на премии Гильдии кинопродюсеров

21.03.2022, 14:05, Разное
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Градус напряжения голливудской киноиндустрии зашкаливает: в минувшую субботу в отеле The Century Plaza Hotel в Лос-Анджелесе состоялось вручение 33-й премии Гильдии кинопродюсеров США (Producers Guild Awards). За неделю до “Оскара” главные фавориты этого сезона, в принципе, уже известны и некоторых из них мы увидели на этом мероприятии. Среди них – Уилл Смит и Кристен Стюарт. Правда, награды этим вечером их обошли стороной, в отличие от внимания прессы: исполнитель главной роли в фильме “Король Ричард” долго не уходил с ковровой дорожки, фотографируясь как сольно, так и с юными актрисами Санийей Сидни и Деми Синглтон, сыгравших его дочерей, и с теннисистками Сереной и Винус Уильямс – прототипами героинь.

Кристен Стюарт, кажется, ловко вжилась в элегантный образ принцессы Дианы и уже который раз подряд радует своих поклонников волшебными образами, к которым нет претензий даже у модных критиков. Актриса, которая скоро выйдет замуж, снова пришла на премию в “свадебном” образе (первый мы видели на ужине номинантов на “Оскар”). На ней было платье цвета слоновой кости бренда Brandon Maxwell с полупрозрачным лифом и фактурной юбкой в пол, а волосы были убраны в высокий растрепанный пучок.

Также перед репортерами этим вечером появились Крис Пайн, Керри Вашингтон, Чон Хо Ён, Исса Рэй, Джейми Дорнан, Эндрю Гарфилд и многие другие. Что касается итогов премии, то главную награду в номинации “Предназначенный для проката полнометражный фильм” получила картина “CODA: Ребенок глухих родителей”. В категории полнометражных анимационных фильмов победу одержал “Энканто”. Лучшей продюсерской командой драматического сериала стали создатели проекта “Наследники”, а в аналогичной номинации для комедий премию получил “Тед Лассо”. 

Среди мини-сериалов лидером стал “Мейр из Исттауна” с Кейт Уинслет в главной роли, а “The Beatles: Get Back – Концерт на крыше” победил в номинации “лучший неигровой фильм для телевидения”. Премию PGA Lifetime Achievement Award (за вклад в развитие кинематографа) вручили основателю студии Lucasfilm Джорджу Лукасу и нынешнему лидеру Кэтлин Кеннеди.



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