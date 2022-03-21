 

Кейт Миддлтон и принц Уильям научились танцевать пунту и узнали, как делают шоколад

21.03.2022, 14:05, Разное
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В субботу Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в тур по Карибскому морю. Во второй день во время посещения деревни Хопкинс, которая считается культурным центром общины гарифуна в Белизе, Кейт Миддлтон освоила основные движения пунты. Это традиционный танец гарифуна, который сопровождается уникальным ритмом барабанов и специально придуманной для него песней. Глядя на жену, отплясывающую на импровизированном танцполе с местными школьниками, не удержался и сам Уильям. Обхватив за талию организатора этого праздника – 57-летнюю Лауру Качо, он закружил ее в танце. Позже женщина поделилась впечатлениями с журналистами:

Он двигался в такт музыке. Очень ритмично. Это было для меня огромным удовольствием. Кейт тоже была великолепна, и у нее определенно есть задатки культуры гарифуна.

Герцогиня Кембриджская в пестром сарафане Tory Burch за600 фунтов стерлингов, действительно, смотрелась очень органично и искренне радовалась, получив в подарок от местных жителей пару деревянных маракасов. Супруги также посетили какао-ферму Майя, где наблюдали за процессом обработки плодов какао для изготовления шоколада. Позже они написали в своем Twitter:

Это был невероятный опыт — увидеть своими глазами, как производится этот всемирно известный шоколад с использованием органических продуктов, выращенных тут же – на этой земле. Мы понимаем, почему его любят во всем мире.

Правда, изначально они планировали побывать на ферме Акте иль Ха какао, принадлежащей потомкам древних майя. Но местные жители оказались недовольны тем, что вертолет с Кейт и Уильямом должен приземлиться на их футбольном поле, и устроили акцию протеста с плакатами:

Колонизаторы, прочь с нашей земли.

Сегодня же Уильям покажет жене армейскую учебную часть в джунглях, где он некоторое время служил в армии вместе с валлийскими гвардейцами. А во вторник их ждут на Ямайке. 

Напомним, что герцог и герцогиня Кембриджские совершают тур по странам Карибского бассейна в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. После Белиза и Ямайки они отправятся на Багамы. Поездка продлится до 26 марта. Ее инициатором стала бабушка Уильяма, которая считает необходимым укреплять связи Великобритании со странами Содружества в год своего 70-летия на престоле.



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