Новый смартфон Honor X9 5G получит огромный экран

Пользователям стали доступны характеристики новых девайсов Honor X9 5G, Honor X8 и Honor X7, которые пока не представлены официально.

Вместе с тем разработчики запланировали дебют новинок на 29 марта. В максимальной комплектации смартфон получил крупный 6,81-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления кадров и высоким разрешением. «Сердцем» нового аппарата выступает мощный процессор Snapdragon 695 5G с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 и 256 гигабайтами встроенной памяти.

Также указано, что новый смартфон имеет улучшенную батарею на 4800 мАч с быстрой зарядкой на 66 Вт. Кроме того, на тыльной части аппарата размещена основная камера с датчиком 48 мегапикселей. Остальные сведения пока не указаны разработчиками.