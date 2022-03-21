 

Новый смартфон Honor X9 5G получит огромный экран

21.03.2022, 13:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователям стали доступны характеристики новых девайсов Honor X9 5G, Honor X8 и Honor X7, которые пока не представлены официально.

Вместе с тем разработчики запланировали дебют новинок на 29 марта. В максимальной комплектации смартфон получил крупный 6,81-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления кадров и высоким разрешением. «Сердцем» нового аппарата выступает мощный процессор Snapdragon 695 5G с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 и 256 гигабайтами встроенной памяти.

Также указано, что новый смартфон имеет улучшенную батарею на 4800 мАч с быстрой зарядкой на 66 Вт. Кроме того, на тыльной части аппарата размещена основная камера с датчиком 48 мегапикселей. Остальные сведения пока не указаны разработчиками.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Задержан журналист канала «Особенно опасно»

08.02 / Ученые из Италии назвали ягоду, защищающую от рака груди

10.10 / Революция и право

19.04 / Мнение: Почему к Навальному не пускают врачей?

11.06 / Участники ПМЭФ-2021 посоревновались в парусном спорте

06.10 / Чалма для самых смелых и другие модные головные уборы на осень и зиму-2021/2022

21.06 / Готовим ногти к отпуску: свежие идеи маникюра на лето 2021

17.01 / Без них вы точно будете счастливее: в какой тип мужчин не стоит влюбляться каждому знаку зодиака

20.04 / Диетолог из США перечислил пять самых полезных приправ и специй

17.10 / Депутаты постоянно получают угрозы убийством и изнасилованием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика