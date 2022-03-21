Лужа

Лубянку, может, и отмоешь…

Петр Саруханов / «Новая газета»

Два главных символа эпохи — Лубянка-мать и Лужники: При трезвом взгляде оба плохи, Но первый лучше, мужики.

Два главных знака нашей бездны, Страны, сидящей на колу, И оба Путину любезны И начинаются на «Лу».

(С них начинается и лужа, В какую сел пропагандон, И вождь Лука — куда уж хуже, — И Луговой, и Лугандон —

Но правят родиной любимой Лубянка-мать и Лужники, Народ верховный и глубинный, Каратели и пошляки.)

Но фиг ли спрашивать с Лубянки? В отчизне все ее бранят. Любой, хоть высосав полбанки, Вам скажет, что Лубянка — ад.

В садизме там поднаторели, Умом же — сплошь порожняки. Их не отмоешь, в самом деле. Иное дело — Лужники.

Вам всякий скажет без запинок, Кто там играл и кто певал! Там, правда, был когда-то рынок — Но ведь не пыточный подвал!

Теперь там речь толкает Путин В броневике-пуховике, Машков, чей взор привычно мутен — И та же муть на языке,

И Симоньян, и Канделаки, И ряд запутинских Певцов… На всех воинственные знаки, У всех ухмылки подлецов.

Да, Лужники — портрет народа: Его талантов и щедрот. От генетического кода Осталось только это вот:

Кому зачет, кому по штуке Стремглав мельчающих рублей, А кто со зла, а кто — со скуки, Поскольку вместе веселей,

Но есть и множество идейных, Уже взбесившихся почти, Готовых за своих вождей, Порвать очкарика в клочки —

На фронт их, ясно, не заманишь, Но куражу не занимать — Не за подачку, не за мани ж! За русский мир, ядрена мать!

И раз идет такая пьянка (А мы уже сроднились с ней), То лучше все-таки Лубянка: Она понятней и честней.

Народ пошел ужасно прыткой: Не психодрама, а ситком. Там предают себя под пыткой, А здесь под песни, с хохотком.

Боюсь, Россию не отмолишь. Ее прибрал Господень враг. Лубянку, может, и отмоешь, А Лужники уже никак.

Дмитрий Быков, обозреватель

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