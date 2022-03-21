Носите то, что нравится: правила выбора причесок для зрелых дам, которым точно не надо следовать

С возрастом женщины сталкиваются с эйджизмом. То и дело они слышат о том, что нельзя надевать определенную одежду или носить определенную прическу. На самом деле зрелым женщинам следует больше думать о себе и о своем комфорте, нежели о том, что им говорят окружающие. Рассматриваем основные правила, навязанные экспертами по моде и красоте.

Нет длинным волосам

Стилисты настаивают на том, что чем старше становится женщина, тем короче должны быть ее локоны. Но взгляните на модель на главном фото. У нее длинные волосы: разве она выглядит плохо?

Если вам нравятся ваши локоны, то вам ни к чему от них избавляться, слепо следуя советам экспертов. Носите такую прическу, какая лично вам больше импонирует и соответствует вашему принятию себя и мироощущению.

Нет молодежному стилю

Вы действительно думаете, что эта рок-леди переживает по поводу того, что о ней скажут? Пожалуй, она слишком занята самовыражением, чтобы заботиться о таких пустяках и отслеживать чей-то фидбэк.

Поэтому если и вы молоды душой, то не должны отказываться от молодежных, по мнению экспертов, стилей. В конце концов, это ваша индивидуальность и ваше право на самовыражение.

Прическа должна быть аккуратной

По мнению стилистов, творческий беспорядок на голове допустим в случае с молодыми девушками. Немного растрепанные волосы создают трогательный и озорной образ. А если женщина зрелая, то о каком озорстве может идти речь? Ей следует делать укладки такого плана, чтобы волосинка прилегала к волосинке и чтобы локоны не выбивались.

А теперь взгляните на эту очаровательную леди.

Она излучает оптимизм и жизнерадостность, а прическа лишь отображает ее внутренний мир.

Нет прическам прошлых лет

Чтобы не выглядеть старомодно, нужно избегать начесов. Мол, это прически в стиле «прощай, молодость». Так говорят стилисты.

Но что делать, если именно такие укладки вам импонируют больше всего? Игнорируйте рекомендации экспертов. Посмотрите, как эффектно выглядит эта леди со «старомодной», по мнению стилистов, прической.

Она органична в этом образе, и это самое главное.

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Нужно игнорировать модные тренды

С другой стороны, нередко фешен-эксперты предупреждают: зрелым женщинам нельзя слепо следовать современным трендам. Мол, модные нынче прически их старят. Очень сомнительный аргумент. Посмотрите на эту очаровательную леди со стрижкой пикси.

Разве не эффектно она выглядит?

Не следует красить волосы

Стилисты призывают к естественности. Мол, если появилась седина в волосах, то ее нельзя закрашивать.

С ними можно поспорить. Если вы дискомфортно себя чувствуете с седыми локонами, то имеете полное право краситься в тот цвет, который импонирует лично вам. Как и сделала эта женщина.

«Конский» хвост – прическа для молодых

Некоторые стилисты говорят, что конский хвост — это та прическа, от которой с возрастом нужно отказаться. Якобы она старит, подчеркивает морщинки, которые нужно скрывать.

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Посмотрите на эту леди. Судя по ее лучезарной улыбке, ей совершенно все равно, что там говорят стилисты. Она сияет от счастья, и в этом секрет ее красоты.

Если красите волосы, то только в нейтральный цвет

Стилисты настойчиво рекомендуют подбирать ту краску, которая будет соответствовать оттенку ваших натуральных локонов. Они считают, что перекрашивать шевелюру в яркие цвета нельзя, поскольку так вы рискуете выглядеть старше своих лет.

А вот эта леди проигнорировала данную рекомендацию.

Она покрасила локоны в баклажановый цвет, поскольку он ей нравится. И кто скажет, что она выглядит непривлекательно?

Нет суперкоротким стрижкам

Стилисты предупреждают: чтобы отвлекать внимание от морщинок, чтобы скрывать дефекты кожи, корректировать неидеальный овал лица, следует оставлять локоны по обе стороны от лица и отдавать предпочтение прическам с челками.

А вот эта леди решила сделать суперкороткую стрижку вопреки предупреждениям экспертов и не пожалела.

Теперь она выглядит модно и стильно.