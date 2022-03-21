 

ВСУ обстреляли поселок Гольмовский в ДНР

21.03.2022, 13:24, Новости дня
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Украинские военные провели обстрел населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел прошел в 11.05 мск из населенного пункта Новолуганское, были выпущены пять снарядов калибром 122 миллиметра, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представительства.

Данных о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что последние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть финальными, на которые еще способны украинские военные.

До этого в СЦКК сообщали, что украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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