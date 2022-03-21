 

Разработчики Minecraft прекращают генерацию алмазов в мирах, создаваемых россиянами

21.03.2022, 12:51, Разное
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В официальном блоге Mojang Studios появилось сообщение из которого следует, что в игровых мирах компьютерной игры Minecraft, создаваемых пользователями из России, больше не будет генерироваться алмазная руда.

– В сложившихся обстоятельствах одна из наиболее важных задач свободного мира — это сузить приток финансирования, поступающего российскому режиму. Как известно, более 20% алмазов, добываемых российскими шахтерами так или иначе попадают в бюджет посредством НДС, – пояснил ведущий разработчик игры Агнес Ларссон.

Что случится с добытыми ранее алмазами на данный момент неизвестно, хотя в отдельных игровых сообществах уже происходили конфликты на почве того, что алмазы якобы были удалены из сундуков.

Идентификация российских пользователей происходит по IP-адресам, с которых было подтверждено наличие лицензии у игрока, поэтому эффективной мерой для возобновления добычи является применение прокси-сервера или VPN.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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