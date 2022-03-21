Мнение: О подтверждённом факте – Россия больше не сверхдержава… Что дальше?

Ну вот и поставлена точка в многолетней истории. Последнее крупное наследие СССР беспощадно и глупо промотано. Разменяно на иллюзию, на химеру одного человека…

И даже последняя ставка — не сыграла.

Теперь выбор окончательно невелик. Либо идти на поклон к истинным хозяевам этого мира. Либо…

Ну, о втором варианте и думать не хочется.

Точку в истории России как «сверхдержавы — наследницы» #СССР поставили настоящие лидеры — Си Цзиньпин и Джозеф Байден. Причём товарищ Си — даже в большей степени.

Вот его слова:

«Международный ландшафт претерпел колоссальные изменения за считанные месяцы. Мир сталкивается с серьёзными проблемами, его развитие не является ни спокойным, ни стабильным. События ещё раз показывают, что страны не должны доходить до точки встречи на поле боя. Конфликты и конфронтация никому не нужны, а мир и #безопасность — это то, чем международное сообщество должно дорожить больше всего.

Как постоянные члены Совета Безопасности ООН и представители двух ведущих экономик мира мы должны не только направлять китайско-американские отношения по правильному пути, но и нести свою долю глобальной ответственности, работать сообща во имя мира и спокойствия во всем мире».

В этих вежливых формулировках всё яснее ясного. Китайский лидер констатировал, что лишь КНР и США являются двумя сверхдержавами в этом мире, могут и должны навести в нём порядок. Сообща. И в такой конфигурации места России как «сверхдержаве», пусть даже и региональной, просто-напросто нет. И выбора, чьим сателлитом стать, у неё по факту тоже нет.

Кажется, крах однополярного мира в Кремле представляли себе как-то совсем не так. Д., б. ©

В общем, Пекин и Вашингтон поделят этот мир на «зоны влияния», но только между собой. Третьей стороне там не место. И вопрос лишь в том, захочет ли Китай взять под свою руку всю Россию, от Калининграда до Владивостока, либо же пожелает загрести только ресурсно богатую азиатскую её часть, где населения минимум, а ресурсно затратные и густонаселённые европейские регионы предоставить их собственной участи. Да и в самом деле, зачем Пекину лишний «головняк» с обеспечением почти 100 млн не слишком трудоспособных, не сильно образованных, но много о себе воображающих россиян? Благотворительности в этом мире нет…

В этом случае разговоры о демаркации украино-китайской границы на всём пространстве от Чёрного моря до Белого могут очень быстро перейти из области анекдотов в сферу практических решений. Единственное, что могло бы этому помешать — позиция Европы, которой ещё один масштабный гуманитарный кризис на своих восточных границах не нужен. Но надежда на это так себе, слабенькая…

А ведь всего лишь год назад у Москвы были и выбор, и возможности, и даже репутация.

Как можно было так умудриться всё это про… любить?

И, главное, ради чего?

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