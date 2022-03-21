 

Звезда “Гарри Поттера” актриса Бонни Райт вышла замуж

21.03.2022, 12:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британская актриса Бонни Райт, известная всему миру по роли возлюбленной Гарри Поттера и младшей сестры Рона Уизли, вышла замуж. Об этом она сообщила в социальных сетях, опубликовав видео с обручальными кольцами. Ее избранником стал Эндрю Лококо, с которым 31-летняя актриса встречается несколько лет. 

Вчера был лучший день в моей жизни. Спасибо моему мужу, – подписала видео Бонни Райт. 

Свадебное торжество состоялось в Великобритании. Снимки с праздника появились в аккаунте фотографа мероприятия. Бонни и Эндрю обменялись клятвами верности в присутствии близких друзей и родственников, торжественная часть и вечеринка по случаю свадьбы прошли на природе. 

Невеста в этот день появилась в двух платьях. В воздушном белом с разрезами на рукавах она пошла к алтарю, а свадебный торт разрезала уже в серебристом платье-комбинации. 

Бонни Райт и Эндрю Лококо в день свадьбы

Для Бонни это первый брак. Актриса, которая не афиширует свою личную жизнь, 12 лет назад была помолвлена с актером Джейми Кэмпбелл Бауэром, коллегой по поттериане. Потом Райт встречалась с владельцем ночного клуба Саймоном Хаммерштерном, который старше ее на 13 лет. 

Отношения с будущим мужем Эндрю Лококо Бонни рассекретила два года назад, когда начала делиться совместными с бойфрендом фото в сети.

Напомним, что Бонни Райт сыграла единственную дочь семьи Уизли и позже возлюбленную Гарри Поттера в восьми фильмах по книгам Джоан Роулинг. Глава и основатель кинокомпании Bon Bon Lumiere, режиссер, сценарист, продюсер Бонни Райт в 2015 году приняла решение завершить карьеру актрисы и полностью посвятить себя режиссуре. Чем занимаются сейчас другие звезды культовой серии фильмов про Гарри Поттера, можно прочитать здесь. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Медики назвали плюсы и минусы веганской диеты для детей

28.09 / Мужчина купил разрушенный паб, а когда спустился в подвал, понял, что станет богат и без паба

29.07 / Мнение: Развал 2.0

08.09 / Винтажный гардероб нравится Ракам: как знаки зодиака формируют свой стиль

11.10 / Старость с государством

27.08 / Мнение: Черный день в Кабуле

13.01 / Мнение: До чего капиталисты довели США

28.01 / В гостях у Криса Мартина и Дакоты Джонсон: экскурсия по новому особняку пары в Малибу

11.09 / Названы болезни, которые могут развиться из-за больных зубов

22.08 / В Хабаровске уже седьмую субботу подряд прошли акции в поддержку Фургала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика