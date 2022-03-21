Звезда “Гарри Поттера” актриса Бонни Райт вышла замуж

Британская актриса Бонни Райт, известная всему миру по роли возлюбленной Гарри Поттера и младшей сестры Рона Уизли, вышла замуж. Об этом она сообщила в социальных сетях, опубликовав видео с обручальными кольцами. Ее избранником стал Эндрю Лококо, с которым 31-летняя актриса встречается несколько лет.

Вчера был лучший день в моей жизни. Спасибо моему мужу, – подписала видео Бонни Райт.

Свадебное торжество состоялось в Великобритании. Снимки с праздника появились в аккаунте фотографа мероприятия. Бонни и Эндрю обменялись клятвами верности в присутствии близких друзей и родственников, торжественная часть и вечеринка по случаю свадьбы прошли на природе.

Невеста в этот день появилась в двух платьях. В воздушном белом с разрезами на рукавах она пошла к алтарю, а свадебный торт разрезала уже в серебристом платье-комбинации.

Бонни Райт и Эндрю Лококо в день свадьбы

Для Бонни это первый брак. Актриса, которая не афиширует свою личную жизнь, 12 лет назад была помолвлена с актером Джейми Кэмпбелл Бауэром, коллегой по поттериане. Потом Райт встречалась с владельцем ночного клуба Саймоном Хаммерштерном, который старше ее на 13 лет.

Отношения с будущим мужем Эндрю Лококо Бонни рассекретила два года назад, когда начала делиться совместными с бойфрендом фото в сети.

Напомним, что Бонни Райт сыграла единственную дочь семьи Уизли и позже возлюбленную Гарри Поттера в восьми фильмах по книгам Джоан Роулинг. Глава и основатель кинокомпании Bon Bon Lumiere, режиссер, сценарист, продюсер Бонни Райт в 2015 году приняла решение завершить карьеру актрисы и полностью посвятить себя режиссуре. Чем занимаются сейчас другие звезды культовой серии фильмов про Гарри Поттера, можно прочитать здесь.