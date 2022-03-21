 

Сильвио Берлускони женился на депутате парламента, которая моложе его на 53 года

21.03.2022, 12:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В минувшие выходные бывший премьер-министр Италии 85-летний Сильвио Берлускони женился в третий раз. Его избранницей стала 32-летняя Марта Фашина, депутат итальянского парламента от партии “Вперед, Италия”, возглавляемой ее женихом. Церемония бракосочетания прошла на вилле Gernetto коммуны Лезмо, к северу от Милана. 

Невеста выбрала для торжества платье с четырехметровым шлейфом от Antonio Riva, а жених щеголял в синем костюме от Armani. 

Влюбленные произнесли клятвы верности, обменялись кольцами и, конечно, разрезали многоярусный свадебный торт в присутствии друзей. Однако состоявшаяся по всем канонам свадьба была символичной, поскольку пара не зарегистрировала свой брак официально. Как пишут итальянские СМИ, Берлускони не может жениться на любимой из-за детей. Наследники политика протестуют против нового брака отца из-за опасений, что новая жена будет претендовать на состояние Сильвио, которое сейчас оценивается в пять миллионов фунтов стерлингов. При этом сообщается, что четверо из пятерых детей Берлускони посетили свадьбу отца – то есть все, кроме старшего сына. 

О романе Сильвио Берлускони и Марты Фашина стало известно в 2020 году. Тогда пресс-служба политика официально заявила о его разрыве с бывшей девушкой – Франческой Паскале, с которой Берлускони жил с 2011 года. Как пишут местные газеты, Марта переехала к Сильвио, когда Франческа все еще жила в доме бывшего премьера. К слову, на Паскале Берлускони тоже хотел жениться в июне 2014 года, но свадьба так и не состоялась. 

Впервые Берлускони официально женился в 1965 году, его избранницей стала Карла Эльвира Делль’Ольо, которая родила ему двоих детей – дочь Марию Эльвиру и сын Пьерсильвио. В 1980 году у Берлускони появилась любовница, актриса Вероника Ларио, с которой он сочетался браком в декабре 1990 года и официально развелся только в феврале 2014 года. От второго брака у Берлускони трое детей — дочери Барбара, Элеонора и сын Луиджи. Этот бракоразводный процесс стал одним из самых громких в Европе. Берлускони добился того, чтобы бывшая жена вернула ему деньги, полученные после развода – 46 миллионов евро и проценты в размере 15 миллионов. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Американские компании Spotify и Epic Games объявили войну корпорации Apple

21.01 / Мнение: Помнить – значит бороться

11.12 / Девушка нашла в шкафу набитый деньгами старый рюкзак

25.05 / Онколог Добрецова назвала способы выявления меланомы на ранних стадиях

15.03 / Грудь по-волочковски! – Личное мнение

08.01 / Поклонницам элегантного минимализма: 10 простых дизайнов ногтей, которые будут в тренде в 2022 году

29.06 / Заявление Института национальной памяти в связи со статьей Владимира Путина

19.02 / Ученые выявили связь между долголетием и употреблением батата

21.01 / Роза Сябитова показала, как выглядела 20 лет назад и фанаты не могут ее узнать

06.09 / Пять вещей, которые должны быть в гардеробе осенью: учимся их носить на примере звезд стритстайла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика