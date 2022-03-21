Сильвио Берлускони женился на депутате парламента, которая моложе его на 53 года

В минувшие выходные бывший премьер-министр Италии 85-летний Сильвио Берлускони женился в третий раз. Его избранницей стала 32-летняя Марта Фашина, депутат итальянского парламента от партии “Вперед, Италия”, возглавляемой ее женихом. Церемония бракосочетания прошла на вилле Gernetto коммуны Лезмо, к северу от Милана.

Невеста выбрала для торжества платье с четырехметровым шлейфом от Antonio Riva, а жених щеголял в синем костюме от Armani.

Влюбленные произнесли клятвы верности, обменялись кольцами и, конечно, разрезали многоярусный свадебный торт в присутствии друзей. Однако состоявшаяся по всем канонам свадьба была символичной, поскольку пара не зарегистрировала свой брак официально. Как пишут итальянские СМИ, Берлускони не может жениться на любимой из-за детей. Наследники политика протестуют против нового брака отца из-за опасений, что новая жена будет претендовать на состояние Сильвио, которое сейчас оценивается в пять миллионов фунтов стерлингов. При этом сообщается, что четверо из пятерых детей Берлускони посетили свадьбу отца – то есть все, кроме старшего сына.

О романе Сильвио Берлускони и Марты Фашина стало известно в 2020 году. Тогда пресс-служба политика официально заявила о его разрыве с бывшей девушкой – Франческой Паскале, с которой Берлускони жил с 2011 года. Как пишут местные газеты, Марта переехала к Сильвио, когда Франческа все еще жила в доме бывшего премьера. К слову, на Паскале Берлускони тоже хотел жениться в июне 2014 года, но свадьба так и не состоялась.

Впервые Берлускони официально женился в 1965 году, его избранницей стала Карла Эльвира Делль’Ольо, которая родила ему двоих детей – дочь Марию Эльвиру и сын Пьерсильвио. В 1980 году у Берлускони появилась любовница, актриса Вероника Ларио, с которой он сочетался браком в декабре 1990 года и официально развелся только в феврале 2014 года. От второго брака у Берлускони трое детей — дочери Барбара, Элеонора и сын Луиджи. Этот бракоразводный процесс стал одним из самых громких в Европе. Берлускони добился того, чтобы бывшая жена вернула ему деньги, полученные после развода – 46 миллионов евро и проценты в размере 15 миллионов.