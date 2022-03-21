 

Марка BMW опубликовала данные запаса хода компактного электрокроссовера iX1

21.03.2022, 12:30, Разное
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Появились параметры автономности хода нового немецкого кроссовера BMW iX.

В частности, новый экземпляр сможет преодолеть до 438 километров без подзарядки. Однако эти параметры могут быть скорректированы к моменту выхода в свободную продажу. На показатели дальности хода также отражается применение различных колес, аэродинамического обвеса. Модель оснащается электрическим мотором с мощностью 282 л.с.

Кроме того, покупатели смогут выбрать модель BMW iX с бензиновыми, дизельными и гибридными системами. Официальная премьера компактной модели состоится к концу нынешнего года, однако цена автомобиля пока умалчивается. Пока остальные характеристики транспортного средства засекречены разработчиками.



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