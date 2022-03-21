 

В чём сила соблазна? – Личное мнение

21.03.2022, 12:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В кино самых роли самых выдающихся соблазнительниц в истории человечества достаются неоспоримо красивым актрисам.


Фото: Соцсети

Это — очередная голливудская сказка, не имеющая с реальностью ничего общего.

Красивой была вымышленная терпила Золушка, поймавшая дурачка Принца на свою смазливую, неприхотливую мордочку.

А вот такие исторические фигуры как Клеопатра, маркиза де Помпадур и моя любимица — Лу Саломе, сложившая себе в карман сердца Ницше, Фрейда и Рильке, красивыми не были.


Лу Саломе. Фото: Соцсети

В Голливуде Клеопатра в разное время носила лицо Вивьен Ли, Элизабет Тейлор и Моники Белуччи. В жизни египетская царица была, мягко говоря, несимпатичной.

По имеющимся бюстам и изображениям был составлен её фоторобот.


Фото: Соцсети

Как вам?

Голливуд, который продаёт ширнармассам сказки, поставил знак равенства между двумя понятиями: красивая женщина и женщина соблазнительная.

В жизни — всё с точностью до наоборот: красивая от природы женщина редко когда умеет соблазнять мужчин так, что их грубые сердца становятся безвольным пластилином в её умелых руках.

Объясню, почему так происходит.

Красавице нет нужды осваивать тонкое искусство соблазна.

До поры до времени, пока она не утратит свежесть, мужчины соблазняют её. Соблазняют и, испробовав, часто бросают: красивых много, побыть хочется с каждой.

Смазливая мордашка дуры надоедает так же быстро, как один и тот же десерт изо дня в день. Хочется новую мордашку и другой десерт.

Все реальные, а не выдуманные сценаристами известные соблазнительницы отличались отсутствием красоты и присутствием ума.

Именно ум помогал им влюблять в себя без оглядки самых разных мужчин.

Сосать умеет каждая, а вот вести беседу — одна, в лучшем случае, на сотню.

Знакомые мужики мне часто жалуются на то, как скучно им с девушками на свиданиях. Ну, или дома с жёнами.

Вот вы, мои хорошие, о чём с мужчинами разговариваете? Какую чушь им в уши льёте? Сплетни? Бытовуху? Пересказываете свои бабские дрязги или жалуетесь на детей и усталость?

Вы понимаете, что с вами — до ужаса неинтересно?

Скучно. Пресно. Уныло.

И никакие кружевные стринги ситуацию не спасут, даже если вы напялите их себе на голову и в эту голову же засунете член.

Хотите быть интересной — развивайтесь. Это — единственный путь.
Читайте, узнавайте что-то новое, учитесь вести диалог вместо того, чтобы дристать монологом бытовой писи или слушать с открытым ртом то, что говорят окружающие, в жалкой надежде не выдать свою необразованность.

Произвести впечатление умной женщины вам поможет онлайн библиотека SummaryLib.

SummaryLib — это краткое изложение популярных книг нон-фикшн. Специализированная литература идеально каталогизирована. Вы очень быстро и просто найдёте краткое содержание книг по нужной теме.

Вы явитесь на свидание не кивающей головой, а женщиной, с которой интересно.

В компании друзей или коллег вы станете центром притяжения, потому что вам есть, что сказать.

Узнавая новое, вы перестанете бояться одиночество: знание сделает вас увереннее в себе, независимее и, как следствие, привлекательнее.

Сила соблазна — в уме. Я это точно знаю: вы же сейчас — здесь, у меня. А могли бы быть где-то ещё.

SummaryLib позволяет легко и быстро умнеть. Резюме книг написаны так, что даже самые сложные становятся просты и понятны.

Я вот, например, перед сном освою сегодня вот это. Мне интересно.

С промокодом MIRO получите скидку в 25%. В нынешних условиях проще всего оформить подписку на сайте, используя карты любых платёжных систем, а уже потом скачать приложение.

А вы считаете себя умным человеком? Почему?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Нехватка витамина D может привести к переломам у взрослых людей

02.11 / Эпигенетические часы позволят спрогнозировать старение человеческого мозга

12.01 / Исчезающий вид: почему Джек Ма и другие китайские миллиардеры пропадают после конфликтов с властью

02.02 / Аркадий Ротенберг выкупил у государства мавзолей В.И. Ленина

07.06 / Мнение: Точка кипения

31.08 / Мнение: О преступлении и наказании «юного Раскольникова», потрясшем СССР

08.10 / Кофе + лимон: как приготовить лучший напиток для похудения

15.07 / Мнение: Почему я сочувствую больным догхантерством

24.12 / В Новый год с новым штаммом

28.08 / В Петербурга в результате ДТП на КАД перевернулась фура с навозом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика