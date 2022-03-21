Без дезодорантов и женских трусиков

Четвертый пакет санкций ЕС против России. Не только «элите», но и «простым гражданам» мало не покажется.

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, ЕС исчерпал санкционные рычаги воздействия на Россию. Но пока трудно в полной мере оценить значение «Четвертого пакета ограничительных мер», принятого в начале недели за «спецоперацию» в Украине. На первый взгляд выглядит угрожающе.

Во-первых, по охвату он значительно шире предыдущих трех, принятых с 2014 года «за Крым» и «за Донбасс». Во-вторых, по мнению наблюдателей в брюссельских штаб-квартирах, его меры — «долгоиграющие», воздействие которых трудно представить, некоторые формально вступают в силу через несколько месяцев (чтобы завершить действующие контракты), другие предполагают «стратегическую перспективу». «Четвертый пакет» ЕС, согласованный с мерами США, Великобритании, Японии, Австралии и многих других развитых стран, делают Россию мировым парией сродни КНДР.

Как бы ни завершилась «спецоперация», возврат к прежней нормальности вряд ли возможен в обозримом будущем. Особенно прискорбно, что Россию воспринимают как неевропейскую страну. Обозначилась граница экономической, политической, ментальной Европы. Она совпадает с западной границей РФ (Беларусь, похоже, жертва временного недоразумения).

Петр Саруханов / «Новая газета»

Принимая предыдущие санкционные пакеты, европейские лидеры, чиновники, парламентарии тщательно подчеркивали, что санкции строго адресные и не причиняют ущерба российскому народу. И сегодня подчеркивают, но значительно реже. Да и сами «простые россияне» уже почувствовали перемены. Особенно те, кто привык путешествовать, расплачиваться международными банковскими картами. И чувствовать себя жителями планеты Земля, а не «отдельно взятой страны».

Самая понятная для непосвященного часть пакета — санкционный список лиц и организаций.

В него добавлены еще 15 физических и 9 юридических лиц. В целом список теперь распространяется на 877 физических и 62 юридических лица.

Индивидуальные фигуранты — это, по общему определению Совета ЕС, «олигархи и представители связанных с режимом элит, члены их семей̆ и известные предприниматели, занятые в отраслях экономики, которые служат важнейшим источником доходов для режима». Среди них — Роман Абрамович, верхушка «Альфа-Групп», Александр Шохин, Александр Михеев из «Рособоронэкспорта», Тигран Худавердян из «Яндекса», Сулейман Керимов и другие капитаны большого бизнеса. Там же звезды пропаганды Константин Эрнст, Дмитрий Куликов, Артем Шейнин, Армен Гаспарян. Там же Марина Сечина — экс-супруга главы «Роснефти». Им запрещен въезд в ЕС, а их европейские активы в случае обнаружения будут заморожены. В том числе и оформленные на родственников. Бо́льшая часть «элиты» уже ранее попала в список.

Офис компании «Роснефть» в Берлине, 15 марта 2022 года. Фото: EPA-EFE

Среди компаний, пополнивших список, — «Роснефть-Аэро», «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», объединенные авиастроительная и судостроительная корпорации, знаменитый «Уралвагонзавод» и другие.

Пакет включает согласованные между всеми странами ЕС экономические меры:

полный запрет на любые сделки с ключевыми российскими госпредприятиями «кремлевского военно-промышленного комплекса»;

запрет на импорт в ЕС стальной продукции, которая сейчас квотируется (примерно 3,3 млрд евро потери экспортных доходов России) с распределением этих квот среди других поставщиков;

запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор (исключения — для гражданской атомной энергетики, а также доставки ряда энергоносителей из РФ в ЕС);

запрет ЕС на экспорт из ЕС в Россию предметов роскоши (например, очень дорогих автомобилей, ювелирных изделий и т. д.);

запрет на присвоение рейтингов РФ и российским компаниям кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС и предоставление рейтинговых услуг российским клиентам (что еще больше затруднит их доступ к финансовым рынкам ЕС).

Страны ЕС вместе с другими членами ВТО договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС. Это означает, что в отношении РФ могут применяться более высокие тарифы и запреты на импорт. Из относительно развитых стран таких немного.

Санкции вредят обеим сторонам. Причем в смысле терпения невзгод у европейцев, привыкших к миру, свободе и благосостоянию за годы после Второй мировой «спецоперации», порог, очевидно, ниже, чем у россиян, накачанных пропагандой типа «умрем же под Москвой, как наши братья умирали», «нам не нужен мир, если в нем нет России» или «мы попадем в рай, а они сдохнут». Но экономический потенциал у европейцев кратно выше.

«Четвертый пакет» не запретил полностью инвестиции в российскую энергетику, не ввел эмбарго на поставки российских газа и нефти. Некоторые страны союза сильно зависят от этой пуповины и не в состоянии обрезать ее разом. В том числе — экономический локомотив и кошелек ЕС, Германия. Хотя «спецоперация» убедила в жизненной необходимости сделать это и определила стратегический курс.

Пока некоторые сделки необходимы для обеспечения жизненно важных поставок энергоносителей в ЕС. Брюссель действует в соответствии с данными национальных правительств. Кроме энергетики, послабления и исключения есть для государственных банков, железных дорог и морского регистра.

В Еврокомиссии (ЕК) объясняют, что при введении конкретных санкций ЕС «выбирает наиболее адекватные и целенаправленные меры для достижения целей санкционного режима». Он также «принимает во внимание возможные косвенные последствия для операторов ЕС, соблюдающих меры». Он взвешивает наиболее эффективные варианты.

Запрет на расчеты с Россией не распространяется на операции, которые «строго необходимы для покупки, импорта или транспортировки ископаемого топлива, в частности угля, нефти и природного газа, а также титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из РФ или через Россию в Союз».

Самый длинный и самый детальный перечень товаров, подлежащих запрету на ввоз из Европы в Россию, касается предметов роскоши.

В Европе принято считать, что стоит лишь затронуть шкурные интересы заевшейся российской «элиты», так она сразу же повлияет на политический курс режима. Поэтому запрещается экспорт в Россию широкого спектра товаров класса люкс — от роскошных автомобилей до бытовой электроники и часов. Определены разные ценовые пороги в зависимости от категории этой роскоши, чтобы запрет не ударил по более или менее нормальным потребностям населения России. Минимальный порог составляет 300 евро за единицу.

Но перечисленные в списке предметы иногда вызывают сомнения в адекватности выбора. Понятно, в разделе «лошади» — чистопородные племенные животные (вниманию г-на Кадырова). Конечно, куда тогда без пункта «хлысты и плети». Без «трюфелей и приготовлений из них» россияне как-нибудь обойдутся. Понятен весь раздел, который напоминает о номенклатуре Louis Vuitton (сумочки и прочее). А также всякая ювелирка и драгоценности.

Но уже настораживают «духи и косметика», фарфор, керамика и хрусталь, и тем более холодильники, микроволновки, пылесосы и фены для волос, пусть и дорогие. Наверное, не всякому понравится запрет такого: «Средства до бритья, средства для бритья или после бритья, дезодоранты для тела, средства для ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые комнатные дезодоранты, ароматизированные или неароматизированные, или обладающие дезинфицирующими свойствами». И такого: «пиво из солода», «вермут на травах». И совсем уж смущает позиция: «женские комбинации, нижние юбки, трусики, ночные сорочки, пижамы, неглиже, банные халаты и аналогичные трикотажные изделия, майки и жилеты, связанные спицами или крючком, пуловеры, кардиганы и аналогичные изделия машинного или ручного вязания, детская одежда и аксессуары к ней, связанные спицами или крючком…». Вряд ли все это стоит 300 евро за штуку.

Аудиовизуальные приборы и аппараты, включенные в тот же список, может быть, совсем не дешевы, но отечественной продукцией их не заменишь, по крайней мере, скоро.

Как с концертами «звезд».

На вопрос, как ЕС будет преодолевать риск ввоза в Россию запрещенных товаров через третьи страны (ЕАЭС, Китай, Индию), чиновники Еврокомиссии ответили, что законными средствами: «В действующем Регламенте уже есть четкий запрет на обход ограничительных мер, в том числе через третьи страны. Это нарушение санкций». У фирм, которые захотят заняться этим, будет выбор между мировым и российским рынками.

Как было объявлено «Большой семеркой», Международная целевая группа начала свою работу по реализации санкций. В частности, по принудительному замораживанию активов. Комиссар ЕС Дидье Рейндерс возглавляет рабочую группу «Заморозить и арестовать», которая координирует работу правоохранительных органов, прокуратуры и судебных органов на национальном уровне. В рамках законов, существующих в ЕС, возможна конфискация активов российских и белорусских граждан, подвергшихся санкциям.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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