Съемочные группы международных СМИ оказались среди попавших под обстрел в Мариуполе

Съемочные группы международных СМИ были среди журналистов, попавших под обстрел боевиков в Мариуполе, информирует штаб территориальной обороны ДНР.

«Националисты атаковали журналистов в Мариуполе… Военный корреспондент пресс-службы Народной Милиции ДНР вместе со съемочными группами международных и федеральных СМИ попали под минометный удар парамилитарных группировок нацистов в Мариуполе», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

Время, когда произошел обстрел, не уточняется.

Патрик Ланкастер, назвавший себя «первым западным журналистом на территории Мариуполя, подконтрольной РФ и ДНР», опубликовал в воскресение репортаж из освобожденных от украинских националистов частей города.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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