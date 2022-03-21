Бастрыкин поручил возбудить дело против украинских телеведущей и врача за призывы к насилию

В РФ намерены возбудить уголовное дело в отношении украинской ведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук и в отношении украинского врача Геннадия Друзенко, соответствующее поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В эфире Мосейчук озвучила призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких, высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава СК поручил ГСУ СК РФ возбудить уголовное дело в отношении ведущей, после сбора необходимых сведений она будет объявлена в международный розыск.

Также Бастрыкин поручил возбудить дело и дать процессуальную оценку действиям руководителю украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадию Друзенко, который в прямом эфире украинского «телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России. Такое указание он дал врачам мобильных госпиталей».

В отношении него также будет решен вопрос об объявлении в международный розыск.

Ранее Бастрыкин поручил расследовать организацию тюрьмы в Мариуполе для противников госпереворота в 2014 году.

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