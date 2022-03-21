 

Редкий выход: Джейк Джилленхол с моделью Жанной Кадье на премьере его нового фильма “Скорая”

21.03.2022, 11:10, Разное
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Вчера в Париже состоялась премьера нового экшн-триллера режиссера Майкла Бэя “Скорая” (Ambulance). Главную роль в нем сыграл 41-летний актер Джейк Джилленхол, а его коллегами по кадры стали Яхья Абдул-Матин II и Эйса Гонсалес.

На премьерном показе актер появился на дорожке в компании своей давней возлюбленной – 26-летней французской модели Жанны Кадье. Пара вела себя перед фотографами раскованно: актер все время обнимал любимую и они сияли, глядя друг на друга. Для мероприятия Джейк оделся в костюм из черных брюк и пиджака цвета морской волны, тогда как его спутница была в искрящемся черном мини-платье и грубых массивных ботинках.

Сюжет фильма “Скорая”, который рассказывает о двух братьях, которые захватывают машину скорой помощи, внутри которой находится женщина-парамедик и пациент в критическом состоянии, был написан Крисом Федаком. При этом это американская адаптация одноименного датского фильма режиссера Лауритса Мунка-Петерсена. 

В США премьера фильма состоится 8 апреля. В России фильм должен был выйти 7 апреля, но релиз был отменен.

Звезда фильмов “Горбатая гора”, “Любовь и другие лекарства”, “Послезавтра” Джейк Джилленхол и французская модель Жанна Кадье начали встречаться в 2018 году. Девушка известного актера моложе него на 15 лет. Влюбленные не скрывают, но не афишируют свои отношения, а на публике ведут себя сдержанно, даже отстраненно. Например, недавно, они оба были гостями премии Tony Awards, однако на красной дорожке позировали порознь. Они дебютировали как пара в сентябре прошлого года на красной дорожке премьеры фильма “Пропавшая дочь” – режиссерского дебюта родной сестры Джейка, актрисы Мэгги Джилленхол.

У Джейка внушительный список романов, но ни один из них не закончился свадьбой. В начале нулевых актер два года встречался с Кирстен Данст, которой, по слухам, даже сделал предложение и купил дом. Три года спустя, в 2007-м, у Джилленхола завязались отношения с Риз Уизерспун, но и она не захотела выходить за него замуж. Позже у актера были непродолжительные романы с певицей Тейлор Свифт и моделью Алиссой Миллер. Также Джейку приписывали романы с Натали Портман, Марго Робби, Рут Уилсон, Минкой Келли и Анной Кендрик, однако сам актер никогда не комментировал свои личные отношения с актрисами.



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