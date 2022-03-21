Влад Соколовский стал отцом во второй раз

Влад Соколовский снова стал отцом! Об этом 30-летний артист сообщил в своем Instagram несколько минут назад, опубликовав первое фото малыша:

У нас появился СЫН!

А позже в своем Telegram-канале счастливый отец поделился подробностями:

Некоторое время назад у нас родился малыш! И это самое невероятное счастье. По понятным всем причинам, было не самое лучшее время, чтобы делиться личным счастьем и не хотелось омрачать такой прекрасный повод! Так что мы радовались этому событию в кругу семьи и теперь с большой радостью делимся им с вами. Как вы уже знаете, мы назвали малыша Дэвид) Малыш с нами, дома, растет, кушает и смотрит на нас своими огромными глазами)

О том, что они ждут ребенка, Влад Соколовский и его возлюбленная Ангелина Суркова объявили в октябре прошлого года. Для модели и певицы малыш стал первенцем, а для артиста – уже вторым. В браке с Ритой Дакотой у него родилась дочь Мия.

Напомним, роман Влада и Ангелины начался осенью 2019 года. Весенний карантин 2020 года они также провели вместе, и оба переболели коронавирусом. По словам певца, за все время их отношений они несколько раз сходились и расходились, пока не приняли “окончательное решение” той же весной.

У нас очень странная была ситуация, – рассказывал Влад в интервью на шоу “Алена, блин!”. – Мы вообще несколько раз в течение этих отношений сходились и расходились, у нас были такие качели по ряду причин. И последний раз это было в конце марта, потом была самоизоляция, потом был диагноз (Влад переболел коронавирусом – прим. ред.). И в течение этого периода мы пришли к тому, что мы разбегаемся, но нам не давали такой возможности. Поэтому последние две недели мы были в понимании того, что мы расходимся, но не могли сделать этого физически – ж*** к ж*** две недели.

Влад также добавил, что был инициатором разрыва и что само расставание – “неприятно, потому что это были реальные чувства, хорошие”. В качестве причины Влад указал “фундаментальные вещи”, в подробности вдаваться отказался, отметив лишь – “ей не подхожу я, а мне – она”. Как ни странно, он подтвердил слухи о романе с Ангелиной только в июле прошлого года, то есть уже когда они закончились.

8 июля прошлого года, когда Ангелина праздновала свое 21-летие, Влад подготовил для нее сразу несколько сюрпризов. А в распоряжении HELLO.RU оказались первые совместные фотографии пары, сделанные в тот же самый день. А 1 июля Соколовский и Суркова подтвердили, что возобновили свой роман спустя почти год после расставания.