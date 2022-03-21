BAIC готовит новый большой внедорожник

Китайский бренд BAIC в скором времени презентует обновленный внедорожник BJ60.

Эксперты высказали версию, что автомобиль станет конкурентом для модели Tank 500. Официальные продажи новинки запланированы до конца текущей недели. Вместе с тем ранее китайский бренд продемонстрировал концепт Concept 500. Что касается серийной версии, то она практически полностью повторяет форму концепта.

Под капотом внедорожника в начальном исполнении применили 2-литровый турбированный двигатель, но его отдача пока неизвестна. Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой трансмиссией. В топовой комплектации предусмотрена гибридная силовая установка с 1,5-литровым бензиновым агрегатом и электродвигателем.