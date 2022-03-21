Украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из «Града», утверждают в Россиии

Украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 8.47 и производился со стороны населенного пункта Новомихайловка, передает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек (19 из ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в т.ч. четыре ребенка, а также двое корреспондентов из КНР», – говорится в сообщении представительства.

Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил, что среди пострадавших в ДНР за сутки из-за обстрелов есть четверо детей.

В представительстве рассказали также, что украинские войска в понедельник утром выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Еленовке в Донецкой народной республике. Обстрел был зафиксирован в 09.22 и производился со стороны населенного пункта Новомихайловка.

Сообщается также, что с 03.00 20 марта по 03.00 21 марта украинские войска выпустили 66 ракет из РСЗО, 112 мин калибром 120 мм, 21 мину калибром 82 мм, 25 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 8 артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Обстрел проводился по направлению городов Горловка и Донецк.

По данным представительства, в результате обстрелов были нанесены повреждения 33 жилым домам и шести объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее директор музея войск ПВО, историк Юрий Кнутов заявил, что украинские военнослужащие начнут сдаваться ВС РФ в ближайшие дни, это произойдет после разделения основной группировки ВСУ.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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