СТС уменьшит показываемые в сериале «Кухня» порции

Телеканал СТС покажет отредактированную версию телесериала «Кухня» вместо ожидаемого повтора, сообщает в соцсетях официальный аккаунт телеканала.

В связи со сложившейся экономической обстановкой показываемые в кадре порции будут уменьшены.

Редакторы телеканала заверили, что сюжет сериала останется без изменений, не считая незначительной корректировки биографии главных героев. Так, один из главных героев сериала Костя вместо Сингапура в финале сериала переедет в Севастополь, а шеф-повар Виктор Баринов избавится от украинских родственников и станет уроженцем Вяземской области.

Из сериала также пропадут все сцены с тарелками, полными еды, а также с санкционными продуктами. Вместо них герои будут готовить минималистичные блюда русской кухни из простых и доступных продуктов отечественного происхождения. Все они будут работать в ресторане русской кухни «Матрёшка», в то время как в оригинальном сериале фигурировали названия кухонь недружественных стран.

– Весьма нецелесообразно показывать пищевые излишества в то время, как цена продуктов галопирует вверх. Коллектив сериала «Кухня» полон патриотических чувств и остаётся с народом в это тяжёлое время. Зачем вам, например, конфи из кролика со специями, с соусом из горнонзолы и тулузскими артишоками, если можно просто съесть 5-6 ложек русского постного борща? Патриотичнее нужно быть, друзья, патриотичнее, – сказал продюсер сериала Дмитрий Нагиев.

—