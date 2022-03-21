Американец собрал 100 тыс. долларов для жителей Донбасса

Американский военкор Рассел Бентли рассказал, что его фонд собрал 100 тыс. долларов в качестве помощи жителям Донбасса, пострадавшим от обстрелов украинских военных.

«Я вице-президент фонда в штате Флорида, мы собрали больше 100 тыс. долларов для добрых людей Донбасса. На помощь детям, инвалидам», – приводит его слова агентство РИА «Новости».

По словам Бентли, он был добровольцем в батальоне «Восток» – батальон Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) в 2015–2017 годах.

Жители Донбасса – люди с открытым сердцем, люди без страха, они сочетают в себе доброту и героизм, подчеркнул Бентли.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявил, что цель российской военной операции на Украине – избавить людей от геноцида.

—