 

После обстрела шахты имени Засядько в Донецке под завалами остались 35 горняков

21.03.2022, 9:03, Новости дня
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В результате обстрела Киевского района Донецка обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 35 человек, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.

«В 9:02 в результате обстрела Киевского района Донецка обесточена шахта имени Засядько. Под землей, по предварительным данным, находятся 35 человек, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что на предприятие вызван отряд горноспасателей.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в результате боевых действий в 9:02 в Донецке обесточено: 67 ТП, 11 котельных, 11 школ, две больницы, 11 000 бытовых абонентов (Ворошиловский РЭС); 60 ТП, пять котельных, одна больница, пять школ, четыре детских сада, 8100 бытовых абонентов (Киевский РЭС).

Накануне в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено зернохранилище Еленовского комбината хлебопродуктов в ДНР.

Напомним, после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР под завалами остались более 130 горняков.

Между тем в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что к 19 марта войска Донецкой народной республики освободили 98 населенных пунктов, включая город Угледар.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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